Hombre muere baleado en el exterior del Hospital Padre Hurtado

Esta tarde, se reportó que un hombre fue baleado en el exterior del Hospital Padre Hurtado, en la comuna de San Ramón.

Luego del ataque con arma de fuego, el sujeto perdió la vida, lo que motivó la concurrencia del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía hasta calle Guacolda con Esperanza para realizar las diligencias investigativas.

La víctima, según se informó de manera preliminar, corresponde a un hombre de nacionalidad chilena de 23 años y habría recibido dos impactos de bala, propinados por desconocidos.

De momento no se reportan personas detenidas por este hecho.