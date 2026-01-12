Hombre muere baleado tras ir a ver partido de fútbol amateur en la comuna de Cerrillos
La víctima, de nacionalidad haitiana, fue atacada cuando se retiraba del lugar.
Un hombre murió durante la noche del domingo tras asistir a ver un partido de fútbol amateur en la comuna de Cerrillos.
Los hechos se registraron alrededor de las 21:40 horas, cuando la víctima se retiraba del lugar ocasión en que fue atacada por desconocidos.
Según detalló la fiscal ECOH, Claudia España, “Al salir de este, recibió impactos balísticos y además cortes en su rostro. Fue trasladado por sus amigos al hospital El Carmen, lugar donde fallece”.
De acuerdo a lo que agregó la víctima sería de nacionalidad haitiana y se encontraba de forma regular en Chile.
Por el momento se están recabando antecedentes para descubrir la identidad de los atacantes y según explicó la fiscal, “habían varios haitianos en este partido de fútbol y una vez que termina el partido de fútbol, las personas que andaban con la víctima lo pierden de vista por unos momentos y después llega hacia ellos ya herido”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.