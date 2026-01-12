SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Hombre muere baleado tras ir a ver partido de fútbol amateur en la comuna de Cerrillos

    La víctima, de nacionalidad haitiana, fue atacada cuando se retiraba del lugar.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: @ECOH_FiscaliaRM

    Un hombre murió durante la noche del domingo tras asistir a ver un partido de fútbol amateur en la comuna de Cerrillos.

    Los hechos se registraron alrededor de las 21:40 horas, cuando la víctima se retiraba del lugar ocasión en que fue atacada por desconocidos.

    Según detalló la fiscal ECOH, Claudia España, “Al salir de este, recibió impactos balísticos y además cortes en su rostro. Fue trasladado por sus amigos al hospital El Carmen, lugar donde fallece”.

    De acuerdo a lo que agregó la víctima sería de nacionalidad haitiana y se encontraba de forma regular en Chile.

    Por el momento se están recabando antecedentes para descubrir la identidad de los atacantes y según explicó la fiscal, “habían varios haitianos en este partido de fútbol y una vez que termina el partido de fútbol, las personas que andaban con la víctima lo pierden de vista por unos momentos y después llega hacia ellos ya herido”.

