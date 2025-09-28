Hombre queda en prisión preventiva por abuso sexual en Alto Hospicio: sujeto intentó salir del país por paso fronterizo

Este domingo, un hombre de nacionalidad boliviana quedó en prisión preventiva por el delito de violación contra una mujer en Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

Además, el sujeto intentó salir del país por el complejo fronterizo de Colchane, por lo que la Fiscalía de Alto Hospicio solicitó una orden de detención del imputado, logrando formalizarlo y que quedará en prisión preventiva por su participación en el ataque sexual.

El fiscal de delitos sexuales Cristóbal Platero explicó que el delito ocurrió el 14 de enero del 2024, cuando cerca de las 7:00 de la mañana, el imputado F.G.L. concurrió hasta el domicilio de la víctima, ubicado en las tomas Palo Rosa, comuna de Alto Hospicio, para violentar sexualmente a la víctima.

Cristóbal Platero informó que “la Fiscalía de Alto Hospicio tomó conocimiento por parte de la Brigada de Investigadores de Delitos Sexuales y por el Departamento de Migración y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Tarapacá de que un imputado de nacionalidad boliviana de 56 años, investigado por esta Fiscalía por el delito de violación, se encontraba saliendo del país por el control fronterizo de Colchane en dirección al país de Bolivia".

“Fue en ese contexto que tomaron contacto rápidamente con el fiscal a cargo del procedimiento quien solicitó una orden de detención ante el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio, la cual fue concedida para que el imputado pasase a control de detención”, comentó.

Agregó que “en esta audiencia el imputado fue formalizado por un delito de violación de mayor de 14 años ocurrido en enero del año 2024 en una toma en Alto Hospicio cuando el imputado en horas de la mañana ingresó de manera violenta a la casa de la víctima hasta su habitación y aprovechándose que esta estaba durmiendo la violentó sexualmente".

El fiscal dio cuenta de las diligencias realizadas por la Brigada de Delitos Sexuales, así como las pericias sicólogas y de Servicio Médico Legal, entre otras.

Dada la gravedad de los hechos, el juzgado acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva del imputado por ser su libertad un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad. Además, se fijó un plazo de investigación de 60 días.