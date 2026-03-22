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    Hombre queda en riesgo vital tras ser atacado con arma cortante en Linares

    El autor de las lesiones ya fue detenido.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Referencial

    Un hombre de 54 años se encuentra en riesgo vital en un centro asistencial local de Linares, Región del Maule, tras recibir graves lesiones con un arma cortante.

    Los hechos ocurrieron en la Intersección calle Fontana con Salida Cuellar, comuna de Linares.

    Según pudo conocer La Tercera, la agresión se produjo entre dos sujetos en situación de calle, con uno de ellos provocando más de 20 lesiones en el otro, por motivos que aún se investigan.

    Detectives de la Brigada de Homicidio de Linares y del Laboratorio de Criminalística de Talca están realizando el trabajo investigativo.

    El autor de las heridas ya fue detenido y pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Linares.

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