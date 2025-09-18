Sujeto queda en prisión preventiva por asesinar a hombre en Linares: el cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo

Este jueves, un sujeto quedó en prisión preventiva por haber provocado el fallecimiento de un sujeto en Linares de la región de El Maule.

Según la Fiscalía, el hombre asesinó a Sebastián Ávila el pasado domingo y su cuerpo fue encontrado en un sitio eriazo de la comuna.

Acorde con la institución, minutos antes la víctima compartió con el imputado.

La fiscal jefe Carola D’Agostiniel informó que el “17 de septiembre fue formalizado un imputado que, mediante un golpe con elemento contundente, al parecer con su muleta, habría agredido a otra persona en la cabeza lo que le provocó de manera inmediata su fallecimiento ”.

“Estos hechos fueron investigados por la Brigada de Homicidios, estableciendo la participación del imputado, quien fue formalizado y quedó en prisión preventiva”, concluyó.