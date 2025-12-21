Hombre queda en riesgo vital tras ser baleado en Concepción: atacantes se dieron a la fuga

Una persona fue herida de gravedad por al menos tres sujetos, que descendieron de un vehículo y le dispararon varias veces, en el sector de Teniente Merino 2 en Concepción, Región del Biobío.

Al lugar llegó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía del Biobío y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción para realizar las diligencias.

Según el comisario Fabrizio Zúñiga de la Brigada de Homicidios de la PDI, “la víctima es auxiliada por vecinos del sector y trasladada en ambulancia hasta el Hospital Regional de Concepción donde se mantiene en estado grave, en riesgo vital ”.