Hombre termina apuñalado en medio de riña en la estación Franklin de Metro

Un hombre resultó herido con arma blanca la mañana de este jueves, en medio de una riña en el andén de la estación Franklin de la Línea 2 de Metro de Santiago, en dirección a San Bernardo.

La estación permaneció cerrada por el procedimiento de salud durante la hora punta matinal.

08:03 hrs. 🟡Estación Franklin #L2 se encuentra cerrada y sin detención de trenes, por procedimiento de salud.

❌La combinación se encuentra suspendida https://t.co/mYTDMFpMch — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

Personal de Carabineros detuvo a una persona en el lugar.

De acuerdo a la información policial, la persona agredida terminó inconsciente y fue atendida por personal del SAMU.