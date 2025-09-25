Hombre termina apuñalado en medio de riña en la estación Franklin de Metro
Carabineros detuvo a una persona en el lugar. La estación permaneció cerrada por el procedimiento de salud durante la hora punta matinal.
Un hombre resultó herido con arma blanca la mañana de este jueves, en medio de una riña en el andén de la estación Franklin de la Línea 2 de Metro de Santiago, en dirección a San Bernardo.
La estación permaneció cerrada por el procedimiento de salud durante la hora punta matinal.
Personal de Carabineros detuvo a una persona en el lugar.
De acuerdo a la información policial, la persona agredida terminó inconsciente y fue atendida por personal del SAMU.
