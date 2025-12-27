SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas del jueves, cuando personal de Carabineros fue alertado sobre un hombre que había resultado gravemente herido con un objeto contundente y un arma blanca.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Un homicidio se registró en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, tras las celebraciones navideñas, luego de que un joven de nacionalidad boliviana fuera atacado con un arma blanca por desconocidos en el sector de la toma Yevide.

    El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas del jueves, cuando personal de Carabineros fue alertado sobre un hombre que había resultado gravemente herido con un objeto contundente y un arma blanca.

    En el lugar, equipos del SAMU prestaron los primeros auxilios a la víctima, quien presentaba lesiones de gravedad.

    Posteriormente, el hombre fue trasladado hasta el Hospital San Camilo, donde se confirmó que mantenía una herida cortopenetrante en el tórax, con compromiso pulmonar, quedando en riesgo vital.

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Pese a los esfuerzos médicos, finalmente falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

    Según el relato entregado por la madre de la víctima, el ataque se produjo cuando regresaban de una cena familiar, en un sector sin iluminación.

    En ese contexto, habrían sido seguidos por cinco sujetos encapuchados, quienes intentaron asaltarlos. Al defender a su grupo familiar, el joven fue apuñalado por la espalda, mientras los agresores huyeron del lugar sin sustraer especies.

    Al respecto, el subprefecto Patricio Cuevas Renros, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Los Andes, informó que “el fiscal de flagrancias regional solicitó la concurrencia de personal especializado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe por la muerte de un adulto masculino de nacionalidad boliviana, de 27 años de edad”.

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El oficial detalló que “en el examen del cuerpo se pudo establecer que mantenía una herida cortopenetrante en el tórax, atribuible a la acción de terceros, la cual le habría ocasionado la muerte, pese a las maniobras médicas realizadas”.

    Asimismo, indicó que el trabajo en el sitio del suceso se realizó junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional.

    De acuerdo con las primeras diligencias investigativas, se presume que los atacantes serían extranjeros, hipótesis que está siendo analizada en el marco de la investigación.

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Por su parte, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Daniel Muñoz, lamentó lo ocurrido y confirmó el refuerzo de los patrullajes preventivos en el sector, asegurando que continúan trabajando en materia de seguridad.

    En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI continúa con las diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de determinar la identidad y paradero de los autores de este crimen.

    Más sobre:San FelipeToma YevideAsesinatoHomicidioBoliviaCarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan homicidio de joven que habría estado comprando drogas en sector de Forestal Alto, en Viña del Mar

    Accidente entre vehículo y scooter eléctrico deja un fallecido en Manquehue Norte

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Homicidio frustrado en Paine: víctima se encuentra en riesgo vital tras ser baleado desde un vehículo

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    Lo más leído

    1.
    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    2.
    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    Muere concejal de San Antonio Milko Caracciolo mientras pescaba en Pichilemu

    3.
    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    Hospital del Salvador se defiende tras cuestionamientos por cirugía a la madre de la ministra Aguilera: “Se realizó conforme a los protocolos”

    4.
    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    Encuentran cadáver a un costado de la vía, maniatado y con al menos tres impactos de bala en San José de Maipo

    5.
    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Operación de cadera “fast track” a la madre de ministra Aguilera en Hospital del Salvador abre controversia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Metro de Santiago normaliza servicio en la Línea 5 tras interrupción

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Wolves por la Premier League

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide
    Chile

    Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

    Investigan homicidio de joven que habría estado comprando drogas en sector de Forestal Alto, en Viña del Mar

    Accidente entre vehículo y scooter eléctrico deja un fallecido en Manquehue Norte

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)
    Negocios

    “Amarres”: lecciones desde el futuro (Argentina)

    Cómo se preparan las empresas para cumplir la ley Más Mujeres en Directorios que rige desde 2026

    Litio cierra 2025 con un alza de precio superior al 50% en el año

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?
    Tendencias

    ¿Realmente sirve tomar agua caliente con limón para bajar de peso y mejorar la salud?

    ISIS: qué es el Estado Islámico y qué atentados recientes se le atribuyen alrededor del mundo

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”
    El Deportivo

    La grave lesión de Valentina Toro que obligó a una operación de urgencia: “Desde hoy el combate es en otro tatami”

    ¿Y Unión Española? Patricio Rubio recibe un portazo tras ofrecerse a Everton

    Ben Brereton suma un nuevo partido sin marcar y fue “sacrificado” en medio de rumores sobre su partida

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Gabriela Mistral a Mariana Schkolnik

    Las mejores películas y series de 2025

    Pablo Maurette, escritor: “La cultura siempre está en peligro porque es innecesaria”

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles
    Mundo

    Ad-portas de reunión en Florida entre Zelensky y Trump: Rusia bombardea Kiev con drones y misiles

    Gobierno de Petro inscribe comité promotor para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia

    Unión Africana rechaza reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte de Israel

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana
    Paula

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés