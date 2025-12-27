Un homicidio se registró en la comuna de San Felipe, Región de Valparaíso, tras las celebraciones navideñas, luego de que un joven de nacionalidad boliviana fuera atacado con un arma blanca por desconocidos en el sector de la toma Yevide.

El hecho ocurrió cerca de las 06:30 horas del jueves, cuando personal de Carabineros fue alertado sobre un hombre que había resultado gravemente herido con un objeto contundente y un arma blanca.

En el lugar, equipos del SAMU prestaron los primeros auxilios a la víctima, quien presentaba lesiones de gravedad.

Posteriormente, el hombre fue trasladado hasta el Hospital San Camilo, donde se confirmó que mantenía una herida cortopenetrante en el tórax, con compromiso pulmonar, quedando en riesgo vital.

Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

Pese a los esfuerzos médicos, finalmente falleció producto de la gravedad de sus lesiones.

Según el relato entregado por la madre de la víctima, el ataque se produjo cuando regresaban de una cena familiar, en un sector sin iluminación.

En ese contexto, habrían sido seguidos por cinco sujetos encapuchados, quienes intentaron asaltarlos. Al defender a su grupo familiar, el joven fue apuñalado por la espalda, mientras los agresores huyeron del lugar sin sustraer especies.

Al respecto, el subprefecto Patricio Cuevas Renros, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de Los Andes, informó que “el fiscal de flagrancias regional solicitó la concurrencia de personal especializado hasta el Hospital San Camilo de San Felipe por la muerte de un adulto masculino de nacionalidad boliviana, de 27 años de edad”.

Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide JAVIER SALVO/ATON CHILE

El oficial detalló que “en el examen del cuerpo se pudo establecer que mantenía una herida cortopenetrante en el tórax, atribuible a la acción de terceros, la cual le habría ocasionado la muerte, pese a las maniobras médicas realizadas”.

Asimismo, indicó que el trabajo en el sitio del suceso se realizó junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional.

De acuerdo con las primeras diligencias investigativas, se presume que los atacantes serían extranjeros, hipótesis que está siendo analizada en el marco de la investigación.

Homicidio en San Felipe: joven boliviano muere tras ser apuñalado en la toma Yevide

Por su parte, el delegado presidencial provincial de San Felipe, Daniel Muñoz, lamentó lo ocurrido y confirmó el refuerzo de los patrullajes preventivos en el sector, asegurando que continúan trabajando en materia de seguridad.

En tanto, la Brigada de Homicidios de la PDI continúa con las diligencias investigativas en coordinación con el Ministerio Público, con el objetivo de determinar la identidad y paradero de los autores de este crimen.