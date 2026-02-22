La Fiscalía de Atacama dirige la investigación por un delito de homicidio ocurrido la tarde de este sábado en la comuna de Vallenar, indagatoria que se desarrolla junto a la Brigada de Homicidios de la PDI de Copiapó.

El fiscal adjunto de la comuna, Nicolás Meléndez Chacón, detalló que el Ministerio Público tomó conocimiento del hecho tras una denuncia presentada ante Carabineros.“Tomamos conocimiento, a través de una denuncia presentada ante Carabineros de Chile, de que una persona el día de ayer, durante la jornada de la tarde, alrededor de las trece horas aproximadamente, en el sector Villa Vista Alegre, en la comuna de Vallenar, habría sido herida fatalmente en el interior de su domicilio por una persona adolescente”, señaló.

El persecutor precisó que la víctima recibió múltiples lesiones. “Son cuatro heridas que recibió la víctima en su cuerpo, las cuales provocaron en él su fallecimiento horas más tarde en el Hospital Provincial del Huasco”, indicó.

Homicidio en Vallenar: adolescente queda detenido tras fatal ataque con arma blanca. Imagen referencial. Policía de Investigaciones San Fernando

A partir de estos antecedentes, la Fiscalía instruyó diligencias investigativas a la PDI. “Conforme a ello, la Fiscalía determinó enviar una orden de investigar amplia a la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente a la Brigada de Homicidios, encargando diligencias para dilucidar qué fue en definitiva lo que ocurrió en este hecho que se está investigando y quiénes son las personas que participaron”, explicó Meléndez.

En cuanto a la situación judicial del imputado, el fiscal confirmó que se trata de un menor de edad que ya fue puesto a disposición del tribunal. “En ese contexto, hay una persona detenida, menor de edad, que fue sometido a audiencia de control de detención el día de hoy, decretándose por parte del juez de garantía la ampliación de su detención por el término de tres días, toda vez que se encuentran aún pendientes diligencias de investigación”, sostuvo.

Finalmente, agregó que, una vez concluidas esas diligencias, el Ministerio Público quedará en condiciones de formalizar la investigación. “Con esos antecedentes, el Ministerio Público se encontrará en condiciones de poder formular cargos y solicitar medidas cautelares”, concluyó el fiscal.