Horarios fijos y presencialidad: más del 70% de los jóvenes prefiere una modalidad de trabajo tradicional

En el Centro Cultural Gabriela Mistral, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, y el director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, Juan Pablo Duhalde, entregaron los principales resultados de la última versión de la Encuesta Nacional de Juventudes.

En su versión número 11°, la encuesta reveló que la mayoría de los jóvenes prefiere trabajos con características tradicionales en vez de más flexibles.

En detalle, el 73% de los encuestados admitió que prefiere trabajar con un horario fijo frente a un 26% que se inclina por un horario flexible.

A eso se suma que un 74% prefiere la presencialidad como modalidad laboral frente a un 26% que prefiere el teletrabajo.

En tanto, el 65% dijo preferir el trabajo en equipo frente al 35% que opta por el desempeño individual.

Por otra parte, el estudio reveló que las juventudes con educación superior completa o incompleta alcanzaron un máximo histórico de un 36%.

La gratuidad es la principal vía de financiamiento de estos jóvenes, pasando de 40% en 2022 a un 57% en 2025.

Pese a esas cifras, 1 de cada 4 jóvenes con educación superior, es decir el 26% de los encuestados dijo coincidir con la frase: “Da lo mismo lo que estudie, después hay que trabajar en lo que sea”. A esto se suma que se mantiene una baja evaluación de oportunidades para conseguir un buen empleo.

Al respecto, el director de Injuv señaló que el estudio demostró que “hay efectos de poder entender la sintonía juvenil, en este caso no solamente la búsqueda de la primera experiencia laboral concreta, sino también la primera experiencia práctica, que también marca un precedente en cuál es el trabajo o los primeros trabajos que uno va a tener”.

“Hemos visto esfuerzos no solamente desde las políticas públicas, sino también valorar lo que ha planteado el sector privado, que se ha sentado en la mesa a abrir oportunidades de empleo no solamente temporales, sino permanentes”, sostuvo.

Las juventudes tienen cada vez menos hijos

Otro de los datos relevantes del estudio tiene relación con la natalidad. Según los datos recopilados, se concluye que las juventudes tienen cada vez menos hijos. Eso sí, ha aumentado la deseabilidad de tener hijos.

Si hace 10 años 1 de cada 3 jóvenes tenía un hijo (32%), actualmente la cifra se reduce a 1 de cada 5 (18%).

En tanto, 3 de cada 4 jóvenes que no tienen hijos declara desear tener al menos uno. Un dato relevante que indica el informe, es que la deseabilidad se da más en hombres (79%) que en mujeres (71%).

También hay jóvenes que no desean tener hijos, y dentro sus principales razones para esta opción se encuentran sus proyecto de vida y la situación económica. En detalle, el 32% admitió que ser padre o madre es una opción que no les atrae. El 15% señaló que “es muy caro” y el 11% señaló que es “por la incertidumbre económica”.