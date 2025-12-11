VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Horarios fijos y presencialidad: más del 70% de los jóvenes prefiere una modalidad de trabajo tradicional

    Respecto a la natalidad, el estudio reveló que las juventudes tienen cada vez menos hijos, aunque ha aumentado la deseabilidad de tener uno.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Valentina Mora

    En el Centro Cultural Gabriela Mistral, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, junto a la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, y el director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, Juan Pablo Duhalde, entregaron los principales resultados de la última versión de la Encuesta Nacional de Juventudes.

    En su versión número 11°, la encuesta reveló que la mayoría de los jóvenes prefiere trabajos con características tradicionales en vez de más flexibles.

    En detalle, el 73% de los encuestados admitió que prefiere trabajar con un horario fijo frente a un 26% que se inclina por un horario flexible.

    A eso se suma que un 74% prefiere la presencialidad como modalidad laboral frente a un 26% que prefiere el teletrabajo.

    En tanto, el 65% dijo preferir el trabajo en equipo frente al 35% que opta por el desempeño individual.

    Andres Perez

    Por otra parte, el estudio reveló que las juventudes con educación superior completa o incompleta alcanzaron un máximo histórico de un 36%.

    La gratuidad es la principal vía de financiamiento de estos jóvenes, pasando de 40% en 2022 a un 57% en 2025.

    Pese a esas cifras, 1 de cada 4 jóvenes con educación superior, es decir el 26% de los encuestados dijo coincidir con la frase: “Da lo mismo lo que estudie, después hay que trabajar en lo que sea”. A esto se suma que se mantiene una baja evaluación de oportunidades para conseguir un buen empleo.

    Al respecto, el director de Injuv señaló que el estudio demostró que “hay efectos de poder entender la sintonía juvenil, en este caso no solamente la búsqueda de la primera experiencia laboral concreta, sino también la primera experiencia práctica, que también marca un precedente en cuál es el trabajo o los primeros trabajos que uno va a tener”.

    “Hemos visto esfuerzos no solamente desde las políticas públicas, sino también valorar lo que ha planteado el sector privado, que se ha sentado en la mesa a abrir oportunidades de empleo no solamente temporales, sino permanentes”, sostuvo.

    Las juventudes tienen cada vez menos hijos

    Otro de los datos relevantes del estudio tiene relación con la natalidad. Según los datos recopilados, se concluye que las juventudes tienen cada vez menos hijos. Eso sí, ha aumentado la deseabilidad de tener hijos.

    Si hace 10 años 1 de cada 3 jóvenes tenía un hijo (32%), actualmente la cifra se reduce a 1 de cada 5 (18%).

    En tanto, 3 de cada 4 jóvenes que no tienen hijos declara desear tener al menos uno. Un dato relevante que indica el informe, es que la deseabilidad se da más en hombres (79%) que en mujeres (71%).

    También hay jóvenes que no desean tener hijos, y dentro sus principales razones para esta opción se encuentran sus proyecto de vida y la situación económica. En detalle, el 32% admitió que ser padre o madre es una opción que no les atrae. El 15% señaló que “es muy caro” y el 11% señaló que es “por la incertidumbre económica”.

    Más sobre:TrabajoJóvenesINJUVPaternidadMaternidadTrabajo tradicional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Punta Arenas ratifica destitución de TENS por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones

    La Bolsa de Santiago ignora la caída de las acciones internacionales de IA y marca un nuevo máximo histórico

    Lo más leído

    1.
    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    Ingeniera y heptapuntaje nacional sobre PAES M2: “Es superdifícil llegar al nivel de profundidad que hubo esta vez”

    2.
    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    Avanza el proceso de destitución de Orrego en el Tricel: ministra Ravanales toma declaración a testigos del Gore

    3.
    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    Fue deportado por EE.UU. en 2023: dictan acusación contra Pedro Barrientos por asesinato de Víctor Jara

    4.
    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    Camila Merino y Ley de Seguridad Municipal: “Ahora nuestros patrulleros podrán detener sin que los carabineros estén presentes”

    5.
    Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

    Inspector municipal de Independencia fue agredido con un cuchillo en la cabeza

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    Cuál es la multa por no ir a votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales

    TOP de Valparaíso dicta veredicto condenatorio por homicidios de hinchas colocolinos en festejos por el título de 2022
    Chile

    TOP de Valparaíso dicta veredicto condenatorio por homicidios de hinchas colocolinos en festejos por el título de 2022

    Corte de Punta Arenas ratifica destitución de TENS por viajar al extranjero mientras estaba con licencia médica

    Providencia comienza a aplicar multa por casi $ 350.000 para las personas que compren en el comercio ilegal

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones
    Negocios

    Brazo minero del grupo Luksic nombra por primera vez a una mujer como gerente general de una de sus operaciones

    La Bolsa de Santiago ignora la caída de las acciones internacionales de IA y marca un nuevo máximo histórico

    El dólar cae a mínimos de más de un año en medio de nuevo récord en el precio del cobre y las señales de la Fed

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países
    Tendencias

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis
    El Deportivo

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis

    El Betis de Pellegrini tiene una cómoda victoria en Croacia y se perfila como candidato en la Europa League

    ¿Opción para la U? Rosario Central sorprende y deja libre a Ariel Holan

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio
    Cultura y entretención

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio

    “Necesitamos una heroína con defectos”: la actriz Milly Alcock revela los detalles de la película Supergirl

    Se ha hecho justicia con Toto: la revancha de la banda que vuelve a Chile con su show más masivo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?
    Mundo

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    María Corina Machado en Oslo: los escenarios que se abren ahora para la líder opositora venezolana

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan