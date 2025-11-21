Imputado por triple homicidio en Pedro Aguirre Cerda llega a Chile tras ser extraditado desde Colombia

Tras varias diligencias efectuadas por el OS-9 de Carabineros y la Fiscalía ECOH, arribó a Chile Luis Alberto Herrera Pájaro, imputado por un triple homicidio ocurrido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en diciembre de 2023.

Los hechos se remontan al 29 de diciembre del año antes señalado. En la intersección de las calles Carlos Marx y Eugenio Matte, en la población La Victoria, un grupo de jóvenes de cantantes urbanos estaba grabando un video clip, cuando llegó al lugar un grupo de sujetos.

En el sector se generó una discusión, la que derivó en una balacera, a raíz de la cual dos hombres adultos de nacionalidad colombiana y una niña de 13 años perdieron la vida. Además, otras cuatro personas resultaron heridas.

Herrera, de 29 años y nacionalidad venezolana, fue identificado como el autor de los disparos que dieron muerte a las tres personas. Tras los homicidios, escapó del país a través de un paso irregular por la zona norte.

El sujeto fue capturado en Colombia, a fines de abril de 2024, mientras se encontraba en el centro de Bucaramanga.

Por estos delitos ya hay tres detenidos, y se espera que Herrera sea formalizado en los próximos días.