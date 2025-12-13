Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI Valparaíso, en conjunto con personal de la Brigada de Investigación Criminal de Vicuña, incautaron decenas de especies de interés arqueológico al interior de un domicilio ubicado en la localidad de Alcohuaz, comuna de Paihuano, en la Provincia de Elqui.

El procedimiento se desarrolló tras una investigación coordinada con el Ministerio Público, que permitió establecer que en el inmueble residía un profesor de filosofía proveniente de Santiago , quien mantenía una colección de antigüedades sin la autorización correspondiente.

“La labor de la brigada especializada, en conjunto con personal de nuestra unidad territorial y la fiscalía, permitió materializar la intervención en el inmueble, incautando decenas de especies de interés arqueológico, que serán analizadas por peritos del Laboratorio de Criminalística Central”, señaló el subprefecto Alexis Díaz, jefe (s) de la Brigada de Investigación Criminal Vicuña.

Durante la diligencia, realizada con una orden judicial de entrada y registro, los detectives encontraron vasijas, jarrones, morteros y restos humanos, los que preliminarmente podrían corresponder a las culturas Chinchorro, Changa o Diaguita , antecedentes que deberán ser confirmados mediante peritajes especializados.

El propietario fue detenido por el delito de apropiación de monumento nacional, quedando a disposición de la Fiscalía.