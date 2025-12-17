Incautan más de dos mil plantas de marihuana en bosque nativo de Pemuco

En la tarde de este miércoles, la Fiscalía Regional del Ñuble dio cuenta de un operativo antidrogas que dejó como resultado la incautación de más de 2557 plantas de marihuana ocultas en un bosque nativo de la comuna de Pemuco.

Según comunicó el Ministerio Público, este operativo marca la primera gran incautación del periodo 2025-2026. “Las plantas contaban con un sistema de riego y tenían una altura de hasta 1,5 metros, pero la mayoría estaba en proceso de crecimiento, considerando que la época de cosecha se da en abril”, detalló el fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Ñuble, Álvaro Serrano.

El jefe de Operaciones de la Zona Ñuble de Carabineros, coronel Diego Salas Villarroel, dio cuenta del detalle del decomiso: “A través de un sobrevuelo realizado por el helicóptero institucional y el personal desplegado en la precordillera, pudimos detectar cultivos de marihuana consistente en 2.557 plantas. Este decomiso equivale a más de 2 millones de dosis que hemos sacado de circulación, con un valor de 10 mil millones de pesos".

“Queremos decirle a los delincuentes que lamentablemente no pudimos detener, que no se duerman, los vamos a seguir persiguiendo porque ya sabemos quiénes son. Y entregarle a la comunidad un mensaje, que nos informen, den cuenta de estos cultivos que se plantan en la precordillera”, afirmó.

El fiscal Serrano puntualizó que el bosque nativo donde se hallaron estas plantas “son lugares que se aprovechan. No es una plantación que se haya dejado al azar, sino que tenía un sistema de riego, había preocupación en el trabajo y por lo mismo estaban estas plantas hasta de un metro y medio, pronto a ser cosechadas", añadió.

Respecto de la distribución que se podría haber realizado de la cannabis, acotó que “obviamente hay teorías que se pueden dar a la luz, pero en definitiva, los cultivos son para la zona donde estamos viviendo, en este caso, la zona de Ñuble, y esto podría haber invadido la zona de Ñuble con esta cantidad”.