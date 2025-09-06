SUSCRÍBETE
Nacional

Incendio de una casa en Viña del Mar deja a una víctima fatal

Según Carabineros de Chile, la víctima es un hombre de 61 años que vivía solo en el inmueble del sector Miraflores Alto.

María José HalabiPor 
María José Halabi
(Foto referencial: Jose Veas/Aton Chile) JOSE VEAS/ATON CHILE

Este sábado en la mañana se registró un incendio de una casa de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Este siniestro dejó a una persona fallecida.

De acuerdo a Carabineros de Chile el incendio, el incendio afectó a un inmueble de la población Eduardo Frei, en específico, en el sector de Miraflores Alto.

Por el fuego, se constató la muerte del residente del inmueble. Se trataría de un hombre adulto 61 años. Según carabineros, el sujeto vivía solo en la casa.

Bomberos aún se encuentran investigando el origen del incendio. Además, el fiscal de turno instruyó a la Brigada de Homicidios y el Servicio Médico Legal sobre el caso.

