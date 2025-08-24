Incendio en dos viviendas de Futrono causa la muerte de un adulto mayor

Durante la madrugada de este domingo, un adulto mayor falleció producto de un incendio que afectó su vivienda y un inmueble contiguo en Futrono, Región de Los Ríos.

De acuerdo con lo reportado por Diario Futrono, la alarma de incendios se activó alrededor de las 3.37 am por un siniestro en una casa de un matrimonio de adultos mayores ubicada en calle Balmaceda con Orden de Patria.

Luego el fuego se extendió a un inmueble contiguo, donde funcionaba un local comercial. Desde ese lugar, salió con vida una mujer de 59 años. Asimismo, de la casa residencial logró escapar una mujer de 84 años. Su marido, de 71 años, no pudo huir y falleció.

Ambas viviendas, en tanto, quedaron con daño total. “Este inmueble está siendo trabajado actualmente por la Brigada de Homicidios y también se está a la espera de los peritos químicos que se dispuso por parte del fiscal de turno, que determinarán la causa basal, el origen del fuego”, acotaron desde la Policía de Investigaciones.