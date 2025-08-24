SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Incendio en dos viviendas de Futrono causa la muerte de un adulto mayor

La esposa del fallecido y una mujer de 59 años lograron escapar del siniestro.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

Durante la madrugada de este domingo, un adulto mayor falleció producto de un incendio que afectó su vivienda y un inmueble contiguo en Futrono, Región de Los Ríos.

De acuerdo con lo reportado por Diario Futrono, la alarma de incendios se activó alrededor de las 3.37 am por un siniestro en una casa de un matrimonio de adultos mayores ubicada en calle Balmaceda con Orden de Patria.

Luego el fuego se extendió a un inmueble contiguo, donde funcionaba un local comercial. Desde ese lugar, salió con vida una mujer de 59 años. Asimismo, de la casa residencial logró escapar una mujer de 84 años. Su marido, de 71 años, no pudo huir y falleció.

Ambas viviendas, en tanto, quedaron con daño total. “Este inmueble está siendo trabajado actualmente por la Brigada de Homicidios y también se está a la espera de los peritos químicos que se dispuso por parte del fiscal de turno, que determinarán la causa basal, el origen del fuego”, acotaron desde la Policía de Investigaciones.

Lee también:

Más sobre:IncendioFutronoAdulto mayorFiscalía Los Ríos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Homicidio de Michael Peñaloza: madre de uno de los detenidos se comunicó con el municipio de Curacaví para entregarlo

Confirman detención de tres involucrados por el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

SAG reabre compra de productos avícolas suspendidos desde Brasil tras verificar que brote de influenza aviar fue superado

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

4.
Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

5.
La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

La Parva asegura que avalancha fue causada por ingreso de esquiadores a zona prohibida

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Fulham vs. Manchester United por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 24 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Homicidio de Michael Peñaloza: madre de uno de los detenidos se comunicó con el municipio de Curacaví para entregarlo
Chile

Homicidio de Michael Peñaloza: madre de uno de los detenidos se comunicó con el municipio de Curacaví para entregarlo

Confirman detención de tres involucrados por el homicidio del ingeniero Michael Peñaloza en Curacaví

Incendio en dos viviendas de Futrono causa la muerte de un adulto mayor

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda
Negocios

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

La arremetida de China Mobile para traer un cable sumarino a Chile y competir con Google

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10
Tendencias

Chile se queda fuera de la fiesta de Google: así son los nuevos teléfonos Pixel 10

Cada cuánto deberías lavar tus sábanas, según una microbióloga

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Intratable: Darío Osorio anota un golazo en el triunfo del Midtjylland y marca por tercer partido consecutivo
El Deportivo

Intratable: Darío Osorio anota un golazo en el triunfo del Midtjylland y marca por tercer partido consecutivo

Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”

La llamada de Nicolás Córdova a Ben Brereton que allanó su retorno a la Roja

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente
Cultura y entretención

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa
Mundo

Derribo de un dron ucraniano causa incendio en planta nuclear rusa

Cristina Rivera Garza: “El español es una lengua vibrante en Estados Unidos; una lengua de trabajo, pero también de reflexión y de creación”

Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo