Incendio en galpones de Zofri mantendría sólo “un punto de riesgo” y anuncian labores de limpieza

Un importante incendio afectó durante este fin de semana a las dependencias de la Zona Franca de Iquique (Zofri). La emergencia, que obligó a la suspensión de actividades físicas en colegios de Iquique y Alto Hospicio, se inició cerca de las 21.00 horas del sábado y afectó al menos a seis galpones de la manzana 23 del recinto.

Según detalló el Gerente General de Zofri, Felipe Albistur González, en un video publicado durante la madrugada de este lunes en redes sociales, “tuvimos la posibilidad de traer una maquinaria para romper y ir generando ventanas dentro de los galpones para poder ir ventilando y refrigerando”.

“Tenemos solamente un punto de riesgo que Bomberos lo tiene monitoreado y está trabajando en él, así que en las próximas horas esto ya debería estar sin puntos de fuego”, añadió.

A pesar de esto, de acuerdo a lo que informó “los puntos calientes van a permanecer, los escombros van a permanecer y tenemos durante toda esta semana trabajos de limpieza en los cuales vamos a tener también que trabajar de la mano con Bomberos para poder contener y enfriar cualquier inicio de fuego que se pueda dar en los trabajos de remoción de escombros, que es la segunda parte luego de socavar el siniestro”.

Finalmente, según apuntó “vamos a tratar de que esto impacte lo menos posible la operación de nuestros usuarios y nuestros trabajadores”.

Cabe recordar que durante la jornada del domingo, la administración de Zofri S.A. informó que el Mall Zofri funcionará con normalidad este lunes, mientras que el Recinto Amurallado I y el Barrio Industrial operarán parcialmente debido a los cortes de tránsito en las calles circundantes.

El Recinto Amurallado II, en cambio, permanecerá cerrado, con acceso exclusivo para vehículos de emergencia, Bomberos, Carabineros y autoridades.