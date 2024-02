Incendio en Galvarino sigue con alerta roja y alcalde solicita más recursos

Desde el fin de semana, Conaf se enfrenta a un peligroso incendio forestal en la comuna de Galvarino, región de La Araucanía, por el cual Senapred mantiene alerta roja. Durante la mañana del lunes, el alcalde de la comuna, Marcos Hernández, convocó a un concejo municipal extraordinario para evaluar las medidas a tomar para enfrentar los focos activos en la comuna.

Una de las primeras acciones evaluadas fue el aprobar la entrega de recursos extraordinarios a bomberos de la comuna. Para ello, se entregarán 5 millones de pesos principalmente para petróleo, además de solicitar más apoyo privado y estatal para combatir las llamas. “La verdad que necesitamos conseguir los recursos para ir reponiendo la infraestructura crítica de la comuna de Galvarino”, explicó Marcos Hernández.

Y añadió: “Senapred ha declarado que el pueblo no es zona segura y que se debe abandonar el sector urbano. Le pido a la gente que tenga calma, que abandone a pie o en bicicleta, pero no en auto. Hay que protegerse físicamente, usar mascarillas porque el incendio está avanzando por el lado sur este y sur oeste”.

Focos activos

Actualmente hay tres focos activos en el sector de La Esperanza, donde Conaf y bomberos se encuentran trabajando. Además, se están reforzando las escuelas con cortafuegos y monitoreando el riesgo, especialmente en el liceo Gregorio Urrutia.

Según información de Conaf, el incendio de Nilpe ha afectado un total de 350 hectáreas. Para las labores de contención se han dispuesto cuatro técnicos, seis brigadas, tres camiones aljibe, dos skidder, un helicóptero, dos aviones cisterna y un avión de coordinación y observación (ACO). Para cooperar con el apagado, bomberos de las comunas de Cunco y Vilcún cooperaron con las acciones. Se mantiene un contingente de 15 militares y 50 carabineros de apoyo en la comuna.

Evaluación del toque de queda

Durante la jornada de ayer, el alcalde de la comuna solicitó a través de un video publicado en el Instagram de la municipalidad que se aplicara toque de queda en la comuna, además de la ayuda de aviones y del ejército. Consultado al respecto, señaló que “lo que me dijeron básicamente es que prácticamente la región se tenía que declarar zona de catástrofe y que no estaban las condiciones en ese momento para que Galvarino pudiera tener toque de queda”. Sin embargo, enfatizó sobre su pedido mencionando que “si no monitoreamos con el Ejército y con la policía, esta cosa se nos puede ir de las manos”.

Respecto a viviendas afectadas, el edil explicó que “solamente hemos tenido una casa afectada, que fue anteayer” y “dos casas de un colegio donde vivían profesores, pero que estaban sin moradores, por estar de vacaciones”. Además, explicó que no quieren que “pase lo que pasó en Valparaíso ni en Viña del Mar”.

La comuna mantiene como centro de acopio la escuela Gabriela Mistral. Allí reciben agua en botellas individuales, barras de cereal, bebidas isotónicas y bidones de agua de 5 litros. Además, se ha habilitado un albergue, en el cual 14 personas se han alojado durante el día de hoy y 41 durante el desarrollo de la emergencia.