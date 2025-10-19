Incendio forestal afecta a ladera de cerro Renca
En el lugar trabajan voluntarios de diversas compañías de Bomberos para evitar que el fuego se propague hacia la vegetación colindante del sector.
Durante la noche de este sábado, voluntarios de diversas compañías de Bomberos debieron concurrir hasta la ladera norponiente del cerro Renca, en la comuna de Quilicura, a raíz de un incendio forestal de rápida propagación que se registra en el lugar.
Hasta el momento, se desconocen las causas que iniciaron las llamas, como también si es que hay personas lesionadas en torno a la emergencia.
El personal de Bomberos llegó hasta la intersección de Camino Cementerio con calle Las Catalpas, donde los trabajos están concentrados en evitar que el siniestro se propague hacia la vegetación colindante del sector.
Noticia en desarrollo...
