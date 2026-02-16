Incendio forestal en Vichuquén: 300 hectáreas han sido consumidas por el fuego

Continúa la alerta roja en la comuna de Vichuquén, en la Región del Maule, por el incendio forestal que afecta desde el sábado 14 de febrero al sector.

De acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el fuego ya ha consumido 300 hectáreas.

El incendio sigue en combate, y en el lugar se encuentran desplegadas compañías de Bomberos de Curicó, Talca, Pelarco, Maule, Pencahue, Rauco, Vichuquén, San Fernando, Perailillo, Chépica, Santa Cruz, Navidad, Pichilemu, Lolol, Pumanque, Nancahua, Chimbarongo y Licantén.

Además, hay ocho brigadas Conaf trabajando en la emergencia, junto a tres técnicos, cuatro skidders y tres camiones aljibe.

Desde Senapred precisaron que el incendio presenta una “velocidad de propagación media alta”. Además, tiene focos secundarios a corta distancia.

En ese escenario, se mantiene la alerta roja en la comuna, la que permitirá un despliegue priorizado de recursos en el sector afectado.