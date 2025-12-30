Incendios forestales: llamas en Las Condes han consumido 800 hectáreas y hay 158 comunas en alerta crítica

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó que a la mañana de este martes se mantienen cuatro incendios forestales en combate en el país, los cuales han afectado cerca de 1.000 hectáreas.

Las comunas con siniestros en combate son Las Condes, en la Región Metropolitana; Hualqui, Biobío; Pitrufquén, La Araucanía; e Hijuelas, en Valparaíso. De ellas, la primera es la que se mantiene con alerta amarilla.

En esa línea, otras de las herramientas de Conaf, el botón rojo (territorios definidos como críticos antes el peligro de ignición y propagación del fuego), está activo en 158 comunas, con una proyección a cinco días.

Las principales regiones con ese riesgo son Maule, Ñuble, O’Higgins, Biobío, Metropolitana, La Araucanía, Tarapacá y Antofagasta. En detalle, las comunas con mayor superficie riesgosa en esta proyección de cinco días son Lonquimay, San Clemente y Colbún.

Además de ello, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se declaró alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, mientras que la región de Biobío permanece bajo alerta amarilla por calor intenso.

La decisión se tomó tras una mesa técnica encabezada por la directora del organismo, Alicia Cebrián, junto a representantes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Ministerio de Salud.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Incendios en combate

En el incendio forestal que está activo en Las Condes, se han desplegado varios recursos para su combate: ocho técnicos, cinco brigadas, dos helicópteros, dos aviones cisterna y un avión de coordinación de Conaf, además de Bomberos.

Durante la noche, se mantuvieron desplegados solo los recursos terrestres de Conaf. Según la entidad, son 800 hectáreas las afectadas por las llamas.

Mientras que en Hualqui son 8,8 hectáreas de superficie afectada, en Pitrufquén siete y en Hijuelas 0,2.