    Incendios, virus respiratorios y 8 fallecidos por hanta: Minsal entrega balance semanal y reitera medidas preventivas

    Junto con informar sobre las cifras, las autoridades también realizaron una serie de recomendaciones para evitar el contagio.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    Este viernes, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Ester Aylwin y el jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Jorge Pacheco, realizaron un punto informativo semanal en el marco de la Campaña de Verano 2025-2026.

    Sobre los incendios forestales, las autoridades indicaron que desde julio de este año, hasta hoy 26 de diciembre del 2025, se reportan 1.863 incendios, de los cuales ha afectado 10.042 hectáreas de superficie.

    Las regiones donde más afectación ha tenido en términos de superficie ha sido la Región Metropolitana, Maule, y O’Higgins. Actualmente, indicaron, hay 10 incendios en combate, principalmente en las regiones de Maule y O’Higgins.

    Para este tipo de situaciones, Alwin apuntó a que la recomendación es actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad. “Al evacuar o estar cerca de incendios forestales, procurar cubrir tu boca y nariz con un paño húmedo para no inhalar humo”, señaló.

    En caso de presentar síntomas asociados a incendios forestales, como tos, latido acelerado, garganta irritada, dificultad para respirar, dolor de pecho, picor en los ojos, y dolor de cabeza, se debe consultar a Salud Responde al 600-360-7777 o al centro de salud más cercano.

    Sobre este mismo punto, y ante las altas temperaturas, desde el Minsal reforzaron las medidas de autocuidado, como mantenerse siempre hidratado en todo momento y priorizar el consumo de agua, aplicar protector solar 30 minutos antes de exponerse al sol y replicar cada dos o tres horas, usar siempre ropa ligera y de colores claros y complementar con sombrero, lentes de sol y sombrilla.

    “El golpe de calor es una emergencia médica, por lo cual se debe asistir lo más pronto posible a un centro de salud o llamar al 131″, expresó.

    Por otra parte, y sobre la vigilancia epidemiológica de virus respiratorios, la autoridad de salud expresó que desde la semana 45 en adelante, los virus respiratorios han venido a la baja con un predominio de influenza H3N2, seguido por coronavirus y rinovirus.

    Sobre el H3N2 subclado k, el Instituto de Salud Pública reportó que se registraron dos nuevos casos ya de los ya anunciados la semana pasada.

    Ante esto, desde el Minsal reiteraron el llamado a mantenerse informado siempre por los canales oficiales, y aquellos que aún no se han vacunado contra la influenza, que acudan a recibir la inmunización.

    8 fallecidos por virus hanta

    Por otra parte, y sobre la situación el epidemiológica del Hanta Virus, reportaron que a la semana 51 del año 2025 van 43 casos confirmados y 8 casos fallecidos, lo cual da una letalidad para este año de un 19%.

    Las regiones que tienen mayor afectación son Aysén, Los Ríos y Ñuble.

    Sobre esto, el jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, Jorge Pacheco, hizo un llamado a las personas que estén realizando actividades al aire libre para que estén alerta si detectan la presencia del ratón cola larga, especie que puede transmitir este virus.

    La recomendación para evitar el contagio, sostuvo, es elegir campings autorizados, utilizar carpas sin agujeros, con cierre, y pisos en buen estado, elegir lugares limpios, libres de matorrales y pastizales para acampar, y caminar también por sendero habilitado,solo por este tipo de sendero.

    De la arbovirosis en tanto, es decir, enfermedades virales transmitidas a humanos y animales por la picadura de artrópodos como mosquitos, durante este 2025 se han detectado 50 casos de dengue, 11 de chikungunya, 2 Uropuche y 1 de zika. Ninguno de estos se ha producido en territorio nacional, sino que han sido importados.

    Sobre este punto, la autoridad hizo un llamado a aquellos que planean viajar al extranjero.

    “Queremos hacer una recomendación especial: sabemos que está terminando el año y las personas empiezan a planificar sus vacaciones, por lo tanto las personas tienen que estar atentas y saber a qué lugar se están desplazando”, expresó. “Si viajan a algún lugar o zona con presencia de dengue u otras enfermedades transmitidas por zancudos, tienen que saber que podrían contagiarse esta enfermedad”,

    Por eso, hizo un llamado a las medidas preventivas, como utilizar ropa que proteja de las picaduras, como mangas largas y pantalones, y en el caso de niños de 2 meses y embarazadas, utilizar sobre la piel repelentesque contengan hasta un 30% de DET y en mayores de 2 años, utilizarlo en concentraciones mayores o utilizar alguna alternativa.

