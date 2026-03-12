Incidentes se registran en las afueras del Instituto Nacional: encapuchados lanzaron fuegos artificiales

Una serie de incidentes se registraron durante la mañana de este jueves en las afueras del Instituto Nacional.

De acuerdo a la información policial, en el lugar sujetos encapuchados lanzaron fuegos artificiales, y aún se mantienen algunos estudiantes en las afueras del establecimiento.

Por el momento no habrían personas detenidas.

El hecho ocurre cuando se encuentra implemento todo un operativo y desvíos de tránsito en el centro de Santiago en el marco del cambio de mando presidencial y la primera jornada de actividades del Presidente José Antonio Kast.

Desde Transporte Informa detallaron que a raíz del hecho es que se interrumpió el tránsito en la Alameda en el sector.