Incidentes se registran en las afueras del Instituto Nacional: encapuchados lanzaron fuegos artificiales
Por el momento no habrían personas detenidas a raíz de los hechos registrados durante esta mañanba.
Una serie de incidentes se registraron durante la mañana de este jueves en las afueras del Instituto Nacional.
De acuerdo a la información policial, en el lugar sujetos encapuchados lanzaron fuegos artificiales, y aún se mantienen algunos estudiantes en las afueras del establecimiento.
Por el momento no habrían personas detenidas.
El hecho ocurre cuando se encuentra implemento todo un operativo y desvíos de tránsito en el centro de Santiago en el marco del cambio de mando presidencial y la primera jornada de actividades del Presidente José Antonio Kast.
Desde Transporte Informa detallaron que a raíz del hecho es que se interrumpió el tránsito en la Alameda en el sector.
