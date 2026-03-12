Aplican desvíos de tránsito por ceremonia religiosa por el nuevo gobierno en la Catedral de Santiago

Desde las 11.00 horas de este jueves, se llevará a cabo la Oración Ecuménica por Chile y el Nuevo Gobierno, en la Catedral Metropolitana de Santiago.

Se trata, de una “instancia de oración y unidad” que organiza la Iglesia Católica chilena para pedir por el futuro del país y las autoridades que asumieron el 11 de marzo.

La ceremonia contará con la presencia del Presidente José Antonio Kast.

La actividad será presidida por el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago.

Transporte Informa detalló que se implementaron desvíos en el entorno de la Plaza de Armas desde temprano.

Calle Agustinas fue cerrada y desviada en Manuel Rodríguez.

Monjitas fue desviada en San Antonio y Compañía desviada en Manuel Rodríguez.