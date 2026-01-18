Indagan homicidio en La Pintana: fallecido presenta impactos balísticos

En horas de la madrugada de este domingo se registró un homicidio en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Según informó el subcomisario Wilson Labra, de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), el hecho dejó a un hombre chileno fallecido por impactos balísticos en el pasaje Judas Tadeo.

De acuerdo con la información entregada por el fiscal del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Fernando Anais, se trataría de un hecho vinculado al tráfico de drogas.

Siguen las diligencias para aclarar a los responsables del delito. “Se están haciendo levantamientos de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos, peritos de la Policía de Investigaciones están trabajando en el sitio del suceso y en base a eso podemos determinar nuevas diligencias para determinar quiénes son los autores del hecho”, señaló el Fiscal.

Al cierre de la edición no se registran detenidos y la investigación sigue a cargo de la PDI para esclarecer lo ocurrido en la zona sur de la capital