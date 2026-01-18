Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas, vigente desde la tarde de este domingo 18 de enero hasta la tarde del lunes 19, debido a la presencia de la Alta de Bolivia, fenómeno que elevará los registros térmicos en zonas interiores del centro y sur del país.

Según el organismo, la alerta afecta a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, particularmente en sectores de cordillera de la Costa, valle y precordillera.

Región Metropolitana

<b>Zona</b> <b>sábado 17</b> <b>domingo 18</b> <b>lunes 19</b> Cordillera Costa 32-34 34-36 - Valle 34-36 34-36 - Precordillera 34-36 34-36 -

Región: O’Higgins

<b>Zona</b> <b>sábado 17</b> <b>domingo 18</b> <b>lunes 19</b> Cordillera Costa 33-35 33-35 - Valle 33-35 33-35 -

Región: Maule

<b>Zona</b> <b>sábado 17</b> <b>domingo 18</b> <b>lunes 19</b> Cordillera Costa - 35-37 33-35 Valle - 35-37 34-36 Precordillera - 35-37 34-36

Región: Ñuble

<b>Zona</b> <b>sábado 17</b> <b>domingo 18</b> <b>lunes 19</b> Cordillera Costa - 34-36 33-35 Valle - 36-38 34-36 Precordillera - 35-37 34-36

Región: Biobío

<b>Zona</b> <b>sábado 17</b> <b>domingo 18</b> <b>lunes 19</b> Cordillera Costa - 34-36 34-36 Valle - 35-37 35-37 Precordillera - 35-37 35-37

Desde la autoridad meteorológica recalcaron que este tipo de eventos incrementa el riesgo de incendios forestales y afectaciones a la salud, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.