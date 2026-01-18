SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío

    La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas extremas para este domingo 18 y lunes 19 de enero, con máximas que podrían alcanzar los 38 grados en zonas de valle y precordillera desde la Región Metropolitana hasta el Biobío.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Alerta por calor extremo: temperaturas llegarán hasta los 38 grados entre la RM y el Biobío Diego Martin

    La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas, vigente desde la tarde de este domingo 18 de enero hasta la tarde del lunes 19, debido a la presencia de la Alta de Bolivia, fenómeno que elevará los registros térmicos en zonas interiores del centro y sur del país.

    Según el organismo, la alerta afecta a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, particularmente en sectores de cordillera de la Costa, valle y precordillera.

    Región Metropolitana

    <b>Zona</b><b>sábado 17</b><b>domingo 18</b><b>lunes 19</b>
    Cordillera Costa32-3434-36-
    Valle34-3634-36-
    Precordillera34-3634-36-

    Región: O’Higgins

    <b>Zona</b><b>sábado 17</b><b>domingo 18</b><b>lunes 19</b>
    Cordillera Costa33-3533-35-
    Valle33-3533-35-

    Región: Maule

    <b>Zona</b><b>sábado 17</b><b>domingo 18</b><b>lunes 19</b>
    Cordillera Costa-35-3733-35
    Valle-35-3734-36
    Precordillera-35-3734-36

    Región: Ñuble

    <b>Zona</b><b>sábado 17</b><b>domingo 18</b><b>lunes 19</b>
    Cordillera Costa-34-3633-35
    Valle-36-3834-36
    Precordillera-35-3734-36

    Región: Biobío

    <b>Zona</b><b>sábado 17</b><b>domingo 18</b><b>lunes 19</b>
    Cordillera Costa-34-3634-36
    Valle-35-3735-37
    Precordillera-35-3735-37

    Desde la autoridad meteorológica recalcaron que este tipo de eventos incrementa el riesgo de incendios forestales y afectaciones a la salud, especialmente en adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

    Más sobre:TemperaturasSiniestrosIncendiosDirección MetereológicaDMCCalorAlertaEmergencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cogrid confirma primer fallecido por incendios en Ñuble y reporta lesionados en Biobío

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    Contraloría toma razón de decretos de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío tras críticas al gobierno por demora en el ingreso

    Estado de catástrofe por incendios forestales: quién es Edgardo Acevedo, el jefe de la Defensa Nacional en el Biobío

    Indagan homicidio en La Pintana: fallecido presenta impactos balísticos

    Conaf reporta 24 incendios forestales en combate y alertas rojas en Ñuble y Biobío

    Lo más leído

    1.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    2.
    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    Incendios forestales en el Ñuble y el Biobío: lo último que se sabe

    3.
    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    “No tiene validez jurídica”: abogada de los hijos de Julia Chuñil cuestiona testimonio del exyerno

    4.
    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Fiscalía entrega detalles del caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Barcelona en TV y streaming

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Los artistas que se presentan este domingo en el Festival del Huaso de Olmué 2026

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 18 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cogrid confirma primer fallecido por incendios en Ñuble y reporta lesionados en Biobío
    Chile

    Cogrid confirma primer fallecido por incendios en Ñuble y reporta lesionados en Biobío

    Contraloría toma razón de decretos de estado de catástrofe en Ñuble y Biobío tras críticas al gobierno por demora en el ingreso

    Estado de catástrofe por incendios forestales: quién es Edgardo Acevedo, el jefe de la Defensa Nacional en el Biobío

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile
    Negocios

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    La generación empresarial chilena que se retiró (y se está retirando) de la primera línea

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos
    Tendencias

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción
    El Deportivo

    Emergencia en el Biobío: catastróficos incendios obligan a suspender el amistoso entre la U y Racing en Concepción

    Paqui Meneghini aborda la salida de Leandro Fernández de la U: “Se lo dije de frente el primer día”

    Esteban González sigue sin ganar al mando del Querétaro en la liga mexicana

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes
    Mundo

    Encuentran restos del avión extraviado en Indonesia: no hay rastro de los 11 tripulantes

    En el Senado de EEUU.: demócratas buscarán impedir los aranceles de Trump contra aliados de Groenlandia

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida