Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

La Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana instruyó labores a personal especializado de la Policía de Investigaciones ante el hallazgo de un cadáver en la ribera del río Maipo, en el sector de El Toyo.

En el lugar, el fiscal ECOH Gamal Massú indicó que la víctima es una persona de sexo masculino y se inició un trabajo para “verificar otros antecedentes de interés criminalístico”.

“Dadas las características del hecho, el lugar donde fue dejado el cuerpo y las circunstancias en que fue encontrado, es que hay indicios de que podría estar vinculado a crimen organizado y por eso se constituye el ECOH”, puntualizó el persecutor.

Por su parte, el subprefecto Roberto Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI detalló que personal del Laboratorio de Criminalística Central concurrió para efectuar las pericias correspondientes.

“En el sector se encontraron más de una veintena de evidencias balísticas”, indicó, precisando que las labores se vieron dificultadas por el lugar en que se encontró el cuerpo.