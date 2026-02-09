Informe 2025 del Ministerio Público registra baja en homicidios, pero aumento del 15% en delitos

Son más de 250 mil los delitos adicionales que se concretaron este año. Así lo expone el boletín estadístico anual que realiza el Ministerio Público. El reporte implica que en 2025 hubo un aumento del 15,2% en comparación al año 2024.

Si bien hubo fluctuaciones en el número de varios ilícitos registrados el año pasado, este incremento registrado por la Fiscalía Nacional tiene un claro responsable: los ciberdelitos, en específico el “uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero”, el cual aumentó en un 205% comparado a 2024.

Según la gerenta de la división de estudios del Ministerio Público, Ana María Morales, el uso malicioso de una tarjeta, a diferencia del uso fraudulento, “supone una acción para efectos de defraudar un banco, por ejemplo, negar compras o usar tarjetas bloqueadas”, mientras que el uso fraudulento “es un uso no autorizado por un tercero”.

Morales explica que el incremento de este delito se debe, en parte, a la aplicación de la nueva Ley 21.673, que estableció que para restituir el dinero tras ocurrido el delito se debía hacer una denuncia a la Fiscalía. Por lo mismo, afirma la abogada del Ministerio Público, “hay un reconocimiento de una ‘cifra negra’ que antes no se denunciaba y, junto a ello, un aumento real de este tipo de delitos”.

Esto también significó que hubiera una adición significativa al número de imputados desconocidos registrados en 2025, los cuales aumentaron en un 22% en comparación al año anterior. Los imputados desconocidos para los delitos de leyes especiales -entre los cuales se encuentra el uso malicioso de tarjeta- fueron los más altos entre todos los ilícitos registrados durante el año pasado, con un total de más de 300.000.

Morales comenta que el aumento de imputados desconocidos en delitos como el uso malicioso de tarjetas “supone varios desafíos para la persecución penal -igual que los fraudes-, porque suponen investigaciones relativas sobre todo al uso de medios informáticos”.

Sin embargo, la experta del Ministerio Público asegura que “usualmente en estos casos tenemos varias denuncias que presentan patrones y, por lo tanto, eso nos permite establecer ciertos modus operandi en torno a ellos. Con eso podemos eventualmente dar con los responsables”.

Homicidios

De cualquier forma, no todos los delitos registrados tuvieron un incremento. El uso fraudulento de tarjetas o medios de pago disminuyó en un 86%, así también lo hizo el robo con intimidación en un 13,8% y los homicidios en un 1,7%.

Sobre estos últimos, el boletín del Ministerio Público especifica que en los datos no se distingue entre homicidios frustrados, tentados o consumados, ya que todos están agrupados en la misma categoría.

Esta reducción, según se desglosa en el boletín, “se explica principalmente por los delitos de ‘homicidios’, con una disminución de 77 hechos y ‘homicidio calificado’, con una reducción de 17 delitos. Por otra parte, los principales aumentos en los ingresos de delitos de esta categoría se presentan en los de ‘auxilio al suicidio’ que aumenta en 22 -equivalente a +22%- y ‘parricidio’ que aumenta en 15 delitos”. Asimismo, el Ministerio Público registró un total de 4.332 víctimas de homicidio durante el año pasado.

En este apartado, la Región Metropolitana destacó por sobre las demás regiones del país. Según el balance, esta abarcó el 46% de las víctimas registradas por este delito, siendo el sector sur -que integra a las comunas de La Pintana, San Miguel, Puente Alto, Lo Espejo, entre otras- el que sumó más perjudicados, con 837.

La cifra en el apartado de homicidios, en cualquier caso, es de las más bajas en lo que respecta a víctimas. En este fue ampliamente superado por el delito de robos no violentos -con 195.430 perjudicados-, robos -con 134.660- y los delitos de leyes especiales, los cuales lideraron la lista con casi 400.00.

Los homicidios sí se encuentran por sobre el promedio en lo que respecta a la tramitación en días de juicios orales, en donde registraron una media de 897 días, siendo el sector sur de la Región Metropolitana y el centro-norte los que más tiempo demoraron en promedio con 1.247 y 1.119 días, respectivamente. Sin embargo, fueron superados en este apartado, entre otros, por los cuasidelitos -con 1.262 días en promedio-, los delitos contra leyes de propiedad intelectual -con 1.959- y los delitos de justicia militar, que destacan en la lista con 2.122 días.

Sobre la demora en la tramitación de los homicidios y otros crímenes, Morales afirmó que “es evidente que existen brechas importantes y mejoras necesarias en esta materia”. En este sentido, agregó que “todo esto está vinculado con una temática mucho más estructural,que se ha venido trabajando con el Poder Judicial y con el resto de los órganos que integran el sistema de justicia. Esta tiene relación no solo con la investigación, sino también con los tiempos de agendamiento de las audiencias”.

De cualquier forma, el boletín destaca que en torno a los juicios realizados el año pasado se registró un máximo histórico: hubo 24.016 condenas en procedimiento ordinario y 65.943 en procedimiento abreviado. Esto representó un aumento del 15% en ambos procedimientos en comparación al 2024.

“Estadística interactiva”

En la parte final del boletín se menciona que el Ministerio Público desarrolló una nueva sección llamada “Estadística interactiva”. En esta, desde la Fiscalía Nacional explican que “se dispondrá información actualizada de ingresos, casos, delitos y otras variables relevantes, otorgando la libertad a los usuarios para usar distintos filtros a fin de obtener los datos de su interés”.

El nuevo aplicativo permitirá poner a disposición de la ciudadanía datos que van desde el año 2000 en adelante. Esto, según específica Morales, con el objetivo de que se pueda conocer “cómo han sido las tendencias en los distintos ilícitos a lo largo de la historia del Ministerio Público”.

La gerenta de la división de estudios añade que “otra de las grandes virtudes de este boletín es que se actualiza con la información a diario. De esta forma la ciudadanía, los centros de estudios, e incluso los funcionarios del Ministerio Público ya no tienen que esperar a que estas se evacúen de manera trimestral o de manera semestral o anual”. El aplicativo comenzará a funcionar durante los próximos días en la página web de la Fiscalía.