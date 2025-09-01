Inicia el juicio contra el acusado de asesinar a un inspector de la PDI en Temucuicui

Durante la mañana de este lunes en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol inició el juicio en contra de Alejandro Andrés Liguén Venegas, de 27 años, por el crimen del inspector de la PDI, Luis Morales Balcázar, quien fue asesinado en una emboscada ocurrida en la región de La Araucanía.

Los hechos ocurrieron el 7 de enero del 2021, cuando un total de 850 efectos de la PDI se trasladaron hasta la localidad de Temucuicui en un operativo que buscaba la incautación de 4 mil plantas de marihuana. En medio de la operación es que estos sufrieron una emboscada resultando fallecido el funcionario policial y otros gravemente heridos.

Alejandro Andrés Líguen Venegas, alias ‘El Chino’, de 24 años de edad, fue detenido el 24 de mayo de 2022 durante un allanamiento por su presunta participación en el homicidio del inspector de la Policía de Investigaciones.

Según se conoció en la ocasión, al momento de la detención el detenido tenía en su poder tenía un fusil con mira telescópica, dos miras telescópicas, un bolso con munición, ropa militar y un pasamontaña. Coincidiendo el fusil incautado con el que efectuó los disparos que acabaron con la vida del policía.

A raíz del hecho la Fiscalía se encuentra pidiendo presidio perpetuo calificado por el homicidio del funcionario, además de penas por otros delitos.

Cabe recordar que ya en 2021 la Fiscalía de Alta Complejidad producto de la investigación, condenó a un gendarme y un civil por el delito de tráfico ilegal de municiones que tenía como destinatarios a integrantes de comunidades Ercilla, en la Región de La Araucanía.

Según acreditó la Fiscalía, ambos condenados habían acudido hasta la ciudad de Chillán, donde el funcionario de Gendarmería adquirió en una armería 1.650 municiones calibre .44 y 250 calibre 12, las cuales traspasó, sin tener la autorización, a Raúl Esparza Veloso, quien fue detenido por la PDI cuando se dirigía a Ercilla para vender los proyectiles.