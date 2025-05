Interrogatorio a Monsalve IV y final: apuntó a que subalterna pudo “ir construyendo un escenario para la denuncia”

En los días de interrogatorio al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, ocurridos entre el 7 y el 13 de enero en oficinas de la Fiscalía Centro Norte, los fiscales Xavier Armendáriz y Francisco Jacir realizaron 307 preguntas.

En ellas, como ha sido publicado por La Tercera durante el fin de semana en tres capítulos, Monsalve fue relatando cómo se conoció con la denunciante, las conversaciones que mantenía con ella, tanto en persona como por WhatsApp, y también cuando el Presidente Gabriel Boric lo notifico de que había una denuncia de índole sexual en su contra, de una subalterna, antes de que el caso estallara en la prensa nacional.

Asimismo, en sus palabras, plasmadas en 63 páginas, Monsalve fue planteando sus sospechas respecto por qué fue denunciado. Esto ya que, según la versión que entregó al Ministerio Público, la relación que venían manteniendo con la funcionaria de la Subsecretaría del Interior, que el 14 de octubre del año pasado lo denunció por violación, era cercana y él interpretó que ella tenía “un interés” hacia su persona .

Justamente, en la última parte que La Tercera reproduce de su interrogatorio, Monsalve plantea una idea que para él respondería por qué no tiene mayores recuerdos tras el segundo pisco sour que ingirió en el restaurante Ají Seco Místico, adonde acudió junto a la denunciante el 22 de septiembre. Una de esas hipótesis, dijo la exautoridad, sería que fue drogado.

“Éxtasis líquido”

En la pregunta 241, los investigadores le consultan sobre una idea que ya había sido manifestada por Monsalve a su círculo cercano. En sus palabras manifiesta que pudo haber sido drogado con “éxtasis líquido”, sustancia que no dejaría rastros en el organismo, y pone como ejemplo el caso de Gonzalo Valenzuela, quien en agosto de 2024 denunció haber sido drogado por un chofer de aplicación.

- Usted ha sugerido la posibilidad de que en su trago incluyeran algo que indujo su pérdida de memoria. ¿Desde esa fecha hasta el día de hoy, se hizo algún examen para determinar si aquello medicamente ha ocurrido?

Hay un examen toxicológico, una vez que empecé las conversaciones con los abogado Disi y Arias, les hice un relato de los hechos, ante la duda ellos recomiendan hacer un examen toxicológico, fijaron fecha y un laboratorio, no recuerdo la fecha ni el laboratorio, fue en noviembre previo a la audiencia de formalización, y fue un examen que se realizó con una muestra de pelo, quedó una contramuestra de ese pelo y se tomó una muestra de orina. Y el resultado de este examen fue entregado a mi actual abogado, el resultado de este examen es que no se encontró rastro de drogas, lo único que se encontró fue Zolpidem, medicamento que tomé voluntariamente algunos días de los que me mantuve en mi departamento posterior al 17 de octubre (día de la renuncia).

Yo sostenía dos posibilidades, una es las drogas, y una de las drogas más utilizada para estos efectos a propósito del caso del actor (Gonzalo) Valenzuela, es éxtasis líquido, y la usan porque el metabolismo de estas drogas no deja rastros en el organismo, es indetectable salvo que se enviara al extranjero, La evidencia demuestra que no valía mucho la pena periciarlo afuera porque no tiene buenos resultados.

- ¿Se hizo examen de sangre?

- No me hice examen de sangre.

Su hipótesis de por qué lo denunciaron

Por otro lado, los fiscales le preguntan por qué cree él que su subalterna lo denunció si, supuestamente, había una cercanía e interés de parte de ella.

¿Cómo se explica usted esta posición y posterior denuncia de parte de (nombre de la mujer)?

A lo que indica, en primer lugar, me pregunto cómo terminamos en una situación que no venía planeada, y terminamos más de 4 horas en el local, y en segundo lugar, por qué ella presenta una denuncia, y más allá, en base a una declaración respecto a hechos que no son los que yo considero ocurrieron en la realidad. Así, hoy solo podría deducir que (fue) luego de la conversación de ella con Rodrigo Candia (amigo de la denunciante). Es que ella tenía crisis reiteradas relacionadas a un tratamiento.

Ahí Monsalve da cuenta de supuestas situaciones privadas de la víctima que este medio omitirá.

“(...) de modo que al verse amenazada a una situación de exposición que podría afectar su vida, la haya llevado en definitiva a denunciar como reacción. Lo otro que me he representado, es que la denuncia está muy estructurada como para tipificar ciertas cosas. Además, que es posible que ella haya ido construyendo un escenario para poder sostener una denuncia. Pero en conclusión no he logrado encontrar una respuesta evidente ante lo sucedido, a menos que ella haya conversado con terceras personas que la hayan conducido a presentar la denuncia en definitiva”.

-¿Ante un escenario de una posible maquinación en su contra, se ha representado que sea una maquinación por parte de terceros?

No descarto ninguna posibilidad.

¿Tiene algún antecedente de que pudiera ser así?

No descarto ninguna posibilidad.

Una reunión en casa de Ana Lya

En una parte, en que fiscales y defensa busca aclarar ciertos puntos tratados en el interrogatorio, Monsalve toma la palabra y pide que quede estampada en su declaración un hecho, que nada tiene que ver con los episodios de la investigación, sino más bien situaciones que él quiere dejar por escrito sobre las relaciones de la denunciante con otros funcionarios de la Subsecretaría, que él dirigía, y del Gobierno.

Todo esto, sostienen fuentes del caso, como parte de la estrategia de su defensa.

“Es relevante para mi señalar, que si bien no tenía la certeza, pero era de cierto conocimiento al interior de la Subsecretaría que ella había tenido una relación con Ricardo Lillo (cientista político, militante PS y miembro del gabinete de esa repartición y quien insta a su compañera de labores a denunciar). Cuando relaté los hechos el 10 de octubre a Gustavo y Gabriel de la Fuente, Gabriel me señala que él había estado en una actividad externa de la Subsecretaría en la casa de Ana Lya Uriarte y que en esa reunión él había estado sentada al lado de (nombre de la denunciante), y que ella lo había desafiado a tomarse los tragos al seco y eso le había parecido extraño”.

Monsalve continúa ante los fiscales: “a partir de este comentario de Gabriel, Gustavo me señaló que ese día, después de esa actividad, él junto a Camilo Araneda y con (nombre de la denunciante) habían ido un bar o un lugar distinto para seguir bebiendo alcohol. Señalo esto porque se me informó que Camilo Araneda (cercano al Presidente Gabriel Boric y funcionario de de la División de Gobierno Interior) tuvo una relación con (nombre de la denunciante) y que él le dijo a Enrique Inostroza, que era su jefe, que estaba complicado porque él entendía que ella estaba en una relación conmigo”.

“Ricardo Lillo dijo en su declaración que (nombre de la denunciante) le había mencionado que conversaba todos los días conmigo. En ambos casos, tanto como lo que dijo Ricardo y Camilo hay una transmisión exagerada de la realidad, no hablaba todos los días con (nombre de la denunciante) y tampoco estaba en una relación con ella, como ella eventualmente le dio a entender a Camilo ”.

Los videos del caso

- ¿Se acuerda del video de cuando ingresó al hotel, vio la imagen de cómo se devuelve a buscar la tarjeta?

Vi la imagen que se mostró en la audiencia de formalización.

- Se hace presente que se exhibe el video del pasillo del hotel. ¿La persona que estaba ahí era usted?

Sí. Todo indica que esa persona soy yo, va vestida como yo.

- ¿Se recuerda de algo?

No.

- Se le exhibe el video del imputado yendo a la recepción e interactúa con los funcionarios del hotel. ¿se recuerda de ese hecho?

No.

- ¿Es usted la persona?

Sí.

- ¿Este video se lo exhibió Cristina Vilches?

No. No me lo exhibió. Me refiero al video del pasillo, porque el de la recepción si me los mostró.

Corazones rojos

Ya hacia el final del extenso interrogatorio, los fiscales insisten en la interpretación que Monsalve dio a los “corazones” que la mujer daba para responder en sus chats. Según el exsubsecretario, esto reflejaba “interés” de ella hacía él.

- Usted refirió que los mensajes de los corazones que le respondía la víctima suponían un agrado más personal, ¿lo entiende así porque la víctima es una persona del sexo opuesto joven, o lo entendería así respecto de cualquier persona?

No era habitual, lo encontraría muy extraño si un compañero de sexo masculino me enviara un corazón. En la formación que yo tengo el enviar una flor, un chocolate en forma de corazón, en mi formación es más de un hombre a una mujer. El corazón es que una persona tiene un afecto con la otra persona, nadie mas de la Subsecretaría me contestaba mensajes enviándome corazones, lo entendía como una muestra de interés hacia mi persona.

- Cuándo dice interés, a que se refiere, ¿de una relación?

Lo puedo entender como un cierto coqueteo, pero insisto, las relaciones no se forman de un solo mensaje, de juntarse solo una vez a comer. Acá lo que yo entendía es que había un interés mutuo por encontrarnos, que se expresaba en distintos mensajes y conversaciones que se sostuvieron por WhatsApp.

- ¿A usted le atraía ella?

Era una persona joven, atractiva.

- ¿Le gustaba?

Creo que a partir de la interacción que se dio, y desde mayo, tenía un interés mutuo de encontrarme con ella.

- ¿Le gustaba ella?

Me parecía atractiva, no usaría la palabra de gustarme.

- Una cosa es que una mujer sea atractiva, eso es objetivo, le pregunto si le gustaba, ¿si quiera acercarse a ella?

Era una persona que a mí me resultaba atractiva y además entendía que había un interés mutuo de encontrarnos. Yo entendía que ella tenía un interés en encontrarse conmigo. En mayo había un interés mutuo de encontrarnos

- ¿Usted tenía interés de tener relaciones sexuales con ella?

No es algo que me haya planteado, no era un objetivo puesto desde mi perspectiva, una relación sexual supone, para mí, una construcción previa.

- ¿El domingo usted tenía la expectativa de tener relaciones con ella?

No, no la tenía y no me la representé como posible, al otro día era lunes, segundo porque no veía ninguna posibilidad que una persona que se junta por segunda vez a comer íbamos a terminar teniendo relaciones sexuales y no tenía ninguna señal de que ello fuera posible. El acuerdo inicial no era juntarnos a comer a las 6-7 de la tarde, era juntarnos a almorzar. No portaba ningún elemento de protección que se pudiera portar en el evento de pensar que iba a tener relaciones.

- ¿Ni se le ocurrió?

Cuando salí a encontrarme con ella el día 22 ni se me había ocurrido.

- ¿Durante la comida, en el restaurant, hablaron de ustedes como persona?

No en ningún momento, hablamos de tener intimidad sexual.

- ¿Conversaron del beso que se dieron en el Costanera Center?

Nunca más conversamos de ese beso.

- Después del beso, ustedes se juntaron, ¿en qué escenario se situaba usted?

Eso se lo había contestado a ella el 1 de septiembre cuando ella me preguntó qué era lo que quería, si una relación afectiva o sexoafectiva, yo había sido explicito que lo que buscaba era encontrarnos, acompañarnos.

- ¿Una relación sin contacto corporal?

Algo que no coloca en el centro la relación sexual.

- ¿La descartaba?

No, pero no estaba en el centro.