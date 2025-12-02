Investigan amenaza de tiroteo en la PUCV y de ataque explosivo en el Hospital Psiquiátrico del Salvador en Valparaíso

Una serie de diligencias investigativas se instruyeron este lunes desde la Fiscalía Regional de Valparaíso luego de las amenazas recibidas de un tiroteo y un ataque explosivo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y el Hospital Psiquiátrico del Salvador, en la ciudad puerto, respectivamente.

Esto, luego de que miembros de la comunidad del plantel de educación superior denunciaran que durante la mañana de este lunes recibieron correos electrónicos con la amenaza de un tiroteo en sus dependencias, por un sujeto sin identificar que también amenazó las dependencias médicas.

En el mensaje recibido, un usuario anónimo señalaba que sufrió maltrato y bullying, como también haber sido internado en el Hospital del Salvador para atender su condición mental, donde acusa, también recibió “maltratos y tortura”, además de “obligarlo” a adoptar la religión católica.

En la comunicación, el individuo señaló pertenecer a una “Red Terrorista 764″, con la cual buscaría realizar el ataque con armas de fuego en la PUCV y detonar explosivos en el recinto médico.

Tras lo anterior, el hecho se denunció ante las autoridades locales y la fiscal Soledad Díaz, instruyó una investigación a la Policía de Investigaciones (PDI).

“Durante este fin de semana y el día de hoy se han recibido en el Ministerio Público diversas denuncias por un correo electrónico que se está difundiendo entre estudiantes de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), los cuales dan cuenta de detalles por supuestos planes para ejecutar un ataque de carácter terrorista contra las dependencias de dicha universidad, además del Hospital Psiquiátrico El Salvador”, detalló la persecutora.

A raíz de lo anterior, Díaz informó que “se despachó una orden de investigar a la Brigada de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes conjuntamente con la Brigada del Cibercrimen, están a cargo de todas las diligencias necesarias para poder esclarecer los hechos denunciados y poder determinar la identidad de la persona que está realizando estas amenazas”.