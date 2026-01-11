SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    La Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, junto a ECOH del Ministerio Público estarían trabajando en el lugar para recabar más detalles del caso.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Investigan circunstancias en que hombre herido a bala habría chocado su vehículo en Iquique

    En investigación se encuentra el caso de una persona que habría resultado herida a bala y que terminó chocando su vehículo en Iquique, Región de Tarapacá.

    El hecho se habría producido la madrugada de este domingo, según información preliminar. El Ministerio Público habría sido informado por Carabineros de la situación aproximadamente a las 5:30 de la mañana.

    La víctima, un hombre de 29 años de edad, habría chocado el vehículo en la intersección de avenida La Tirana con calle El Monte, en la zona sur de la ciudad de Iquique.

    “Se logró verificar por personal del SAMU que mantendría impactos balísticos, específicamente en el área de su abdomen. Fue trasladado hasta el Hospital Regional de Iquique, donde actualmente está siendo intervenido”, detalló sobre el caso la fiscal ECOH Daniela Campusano.

    Hasta la tarde del domingo, la víctima estaba internada en el hospital en estado grave.

    Está colaborando en la investigación la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), junto al Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de Tarapacá.

    La policías y el Ministerio Público estarían recopilando antecedentes vinculados a las circunstancias en que se desarrollaron los hechos. Entre otros, estarían realizando entrevistas a testigos y levantamiento de cámaras de seguridad.

