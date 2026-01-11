Investigan hallazgo de cadáver en canal de San Bernardo

Un amplio operativo policial se ha desplegado durante las últimas horas de este domingo en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en un canal de la referida comuna.

El hecho fue confirmado por fuentes policiales, quienes activaron los protocolos correspondientes para iniciar con las indagaciones pertinentes a esclarecer el suceso.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo fue encontrado al interior de un curso de agua, lo que obligó a la intervención de personal especializado para asegurar el área y facilitar el trabajo en el sector.

Carabineros concurrió inicialmente al lugar, no obstante, el Ministerio Público habría instruido que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedara a cargo de las diligencias investigativas.

Detectives especializados trabajan en el levantamiento de evidencias y en la coordinación de peritajes que permitan establecer, en primera instancia, la identidad de la persona fallecida.

Hasta ahora, las autoridades no han entregado antecedentes sobre la data de muerte ni sobre la eventual participación de terceros en el hecho. Tampoco se ha informado si el cuerpo presenta lesiones atribuibles a la acción de otras personas, antecedentes que deberán ser determinados a partir de los exámenes forenses y del análisis del sitio del suceso.