Investigan homicidio de joven de 29 años en Los Ángeles: fue dejado en el hospital de la ciudad con heridas de bala

Un hombre de 29 años falleció este domingo en el Hospital de Los Ángeles tras sufrir una heridas por impactos de bala.

La muerte de esta persona está siendo investigada por equipos de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

“Conforme al trabajo realizado, se ha logrado establecer que la víctima salió de su domicilio el día de ayer (sábado) en horas de la tarde con la finalidad de compartir con amigos, y posteriormente, en horas de la madrugada de hoy, su pareja fue alertada que este se encontraba grave en el hospital, donde falleció”, detalló el comisario Pablo López, de la BH de Los Ángeles.

Según lo informado por el comisario, la víctima habría sido llevada por desconocidos al centro asistencial. Tras recibir atención del personal médico para el ingreso, simplemente abandonaron el lugar.

La PDI continúa realizando diligencias investigativas para encontrar a los culpables de este crimen.