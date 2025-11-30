Investigan homicidio en el Bíobio: sujeto fue encontrado con heridas balísticas bajo un puente

Este sábado, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional y la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron a investigar un asesinato de un hombre de 39 años de edad que fue encontrado en la ribera del Río Bío Bío de Hualpén, Región del Biobío.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la Brigada de Homicidios Concepción, informó que “por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y de su equipo de Fuerza Tarea de Homicidios, se encuentran realizando diversas diligencias investigativas en torno al homicidio con arma de fuego de un hombre, que lamentablemente fue encontrado fallecido, con una herida por proyectil balístico".

La víctima fue encontrada “bajo el puente Juan Pablo II de la comuna Hualpén. Del trabajo de campo realizado hasta este momento por parte de los detectives, se ha podido determinar que transeúntes del lugar, se habrían percatado la presencia de un cuerpo sin vida , dando aviso a Carabineros y personal paramédico, quienes finalmente contrataron su fallecimiento".

“Este proceso investigativo aún está en etapa de desarrollo. Se continúa la diversa diligencia de manera de poder establecer fehacientemente la correcta dinámica acontecida, como de igual manera la identidad de él o los autores de este homicidio”, concluyó el subprefecto.