Motociclista argentino fallece tras sufrir accidente de tránsito en Ruta 60-CH entre Quilpué y Viña del Mar

Un ciudadano argentino falleció la mañana de este domingo en un accidente de tránsito ocurrido mientras manejaba su motocicleta en la ruta 60-CH, entre Viña del Mar y Quilpué.

El accidente habría ocurrido a la altura del kilómetro 98,4 de la mencionada ruta, cercano a un sector rural de Quilpué. El conductor perdió el control de su vehículo y habría chocado por causas que se encuentran en investigación por los equipos policiales.

“Como institución empatizamos con el sensible fallecimiento del conductor, quien a raíz de la gravedad de sus lesiones fallece en el lugar de los hechos”, detalló el teniente Ricardo Cuviello de la SIAT de Carabineros de Valparaíso.

El fiscal de turno de Valparaíso instruyó que la investigación del accidente quedara a cargo de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Por otro lado, la ruta donde ocurrió el accidente quedó habilitada en su totalidad para el tránsito pasadas las 10:00 horas, según informó el teniente Cuviello.