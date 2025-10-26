Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias para esclarecer el homicidio de un hombre mayor de edad ocurrido la tarde de este sábado en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima recibió múltiples disparos en calle Las Minas, falleciendo en el lugar.

El comisario de la Brigada de Homicidios (BH), de Los Ángeles. Samuel López, informó que, por instrucción del Ministerio Público, personal especializado se trasladó al sitio del suceso.

Asimismo, el comisario detalló que se está desarrollando trabajo científico-técnico en coordinación con el Laboratorio de Criminalística de la PDI, destacando el levantamiento de “evidencia balística y testimonial, manteniéndose una línea investigativa por la cual aún se realizan diligencias para establecer la dinámica y autoría del hecho”, agregó“.