SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada

Desde la Brigada de Homicidios desarrollan trabajo científico-técnico en coordinación con el Laboratorio de Criminalística para esclarecer el hecho.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando diligencias para esclarecer el homicidio de un hombre mayor de edad ocurrido la tarde de este sábado en la comuna de Nacimiento, Región del Biobío.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima recibió múltiples disparos en calle Las Minas, falleciendo en el lugar.

El comisario de la Brigada de Homicidios (BH), de Los Ángeles. Samuel López, informó que, por instrucción del Ministerio Público, personal especializado se trasladó al sitio del suceso.

Asimismo, el comisario detalló que se está desarrollando trabajo científico-técnico en coordinación con el Laboratorio de Criminalística de la PDI, destacando el levantamiento de “evidencia balística y testimonial, manteniéndose una línea investigativa por la cual aún se realizan diligencias para establecer la dinámica y autoría del hecho”, agregó“.

Lee también:

Más sobre:NacimientoBiobíoPolicialHomicidioPDIBH

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

5.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada
Chile

Investigan homicidio en Nacimiento: víctima fue baleada

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El técnico de la UC Daniel Garnero tras el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”
El Deportivo

El técnico de la UC Daniel Garnero tras el triunfo sobre la U: “Encontramos una personalidad que necesitaremos”

Harrie Lavreysen culmina su histórica faena en Santiago con su vigésimo oro en el cierre del Mundial de Ciclismo de Pista

Michael Clark dispara contra Milad y la ANFP: “Le importan un comino los jugadores; no le gusta que a la U le vaya bien”

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina
Mundo

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Al menos 40 menores de edad palestinos han muerto por fuego israelí en Cisjordania en lo que va de año

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal