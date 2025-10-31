Investigan homicidio en San Ramón: sujeto fue baleado en su domicilio

El Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) se encuentra en la comuna de San Ramón, junto a equipos de Labocar y OS9 de Carabineros, investigando el homicidio de un hombre que recibió múltiples impactos de bala.

Según explicó el fiscal Gamal Massú, “se trata de un homicidio en la calle Goycolea, donde una persona recibe impactos balísticos, por sujetos que están trabajando en su individualización”.

El fiscal agregó que el ataque se habría producido “desde el exterior hacia el interior del domicilio”.

Hasta el momento no se han registrado detenciones.