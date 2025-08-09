Investigan incendio en Los Ríos que dejó a una persona fallecida

Este sábado en la madrugada se registró un incendio en Paillaco, Región de Los Ríos. Este siniestro cobró la vida de un hombre de 66 años que vivía solo en su domicilio.

La Fiscalía de Los Ríos se encuentra realizando diligencias en el sector Santa Filomena para determinar el origen del incendio.

El fiscal Sergio Carmona, de la Unidad de Flagrancia, detalló que “alrededor de las 00.30 horas se tomó conocimiento por medio de un llamado de Carabineros de Paillaco que en el sector de Santa Filomena había ocurrido un incendio con el resultado de una persona fallecida”.

“Inmediatamente se dieron las diligencias de rigor. Estas instruyeron la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la ciudad de Valdivia, quienes concurrieron con personal planimétrico y fotográfico”, detalló.

Sumó que está “trabajando un perito químico del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones“.

“La Brigada de Homicidios estimó en primera instancia que es una persona que no tenía grupo familiar, ya que sus padres se encuentran fallecidos. No tenía hijos ni hermanos. Vivía hace 12 años en dicha vivienda”, informó el fiscal.

Además, “en el sitio del suceso trabajaron Bomberos, quienes encontraron los restos carbonizados de la persona”.

Agregó que “un dato relevante es que esta persona tenía una cocina a leña y mantenía también energía eléctrica. Fue visto en horas de la tarde del día de ayer cuando ingresó solo a su vivienda en estado de ebriedad según se pudo indagar ”.

También se pudo observar que “por parte de Bomberos, las causas basales se descartó la presencia de acelerantes ”.

El comandante del cuerpo de Bomberos de Paillaco, Harry Álvarez, “nos encontramos con un incendio donde se nos informa sobre una persona desaparecida. Durante el transcurso de la emergencia constatamos que se encontraba en la estructura, en uno de los dormitorios de la vivienda, sin signos vitales y con parte de su cuerpo calcinado”.

“Al sitio llegó el personal de primera, segunda y cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Paillaco. Ahora estamos a la espera del Lacrim para que realice los peritajes permitentes. Además, estará el Departamento de Investigación de Incendios que está operando en este momento realizando la investigación preliminar de las causas del incidente", explicó Álvarez.