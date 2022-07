Investigan muerte de hombre apuñalado en la Alameda: fue encontrado por un taxista en la vía pública

La Policía de Investigaciones se encuentra indagando la muerte de un hombre de 56 años, quien falleció en plena Alameda, a la altura de calle San Martín, comuna de Santiago, tras ser atacado con un arma cortopunzante.

A eso de la medianoche de este lunes, un taxista divisó al hombre, quien sería un corredor de propiedades que venía del trabajo, e intentó prestarle ayuda.

“Venía manejando hacia el terminal y veo al caballero que estaba en el suelo. Pasé de largo y en el semáforo pegué ‘la chantada’ y me tiré marcha atrás para socorrer al caballero. Lo moví, le dije que me hablará y lo levanté un poco. Pero vi que el caballero tenía mucha sangre por debajo. Lo que más duele es no haber podido hacer nada más para que siguiera viviendo”, dijo el taxista, Manuel González.

Testigos denunciaron que llamaron a Carabineros para solicitar ayuda, pero estos no acudieron. La Fiscalía Centro Norte pidió que la PDI indague el hecho.

El subcomisario Mario Jara, de la Brigada de Homicidios, señaló que “según los antecedentes que hemos recopilado hasta el momento, la persona habría sido abordada por sujetos desconocidos y en ese contexto habría sido agredida con un arma cortante. Luego de lo cual se desplaza aproximadamente una cuadra, cae y fallece en el lugar”.

“Estamos revisando y constatando con familiares respecto a las pertenencias de la víctima, si es que hay alguna que falte y en ese sentido corroborar si se trata de un homicidio o un robo con homicidio”, explicó el policía.

Sigue en La Tercera