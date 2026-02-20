Investigan muerte de persona en situación de calle que fue agredida con un arma blanca en San Joaquín

La Policía de Investigaciones se trasladó este viernes al barrio La Legua Emergencia, en San Joaquín, tras ser advertidos sobre la muerte de un hombre a manos de terceros.

El subprefecto Robert Briones Canales, jefe de la Brigada de Homicidios Sur, informó que el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía les instruyó efectuar las primeras diligencias en ese lugar. Durante la tarde, peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) levantaron evidencia.

Respecto de la víctima informó que si bien aún no se conoce su identidad, “se pudo establecer que corresponde a una persona de nacionalidad extranjera, que estaría en situación de calle”.

“Hasta el momento, las primeras diligencias dicen relación a que este sujeto se encontraría en una discusión alrededor de las 6 de la mañana y producto de las lesiones recibidas, resultó muerta en este lugar", sostuvo, sin entregar mayores detalles.

Con posterioridad, desde la policía civil informaron que la víctima fue atacada con un arma blanca.