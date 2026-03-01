Investigan presunta electrocución que afectó a menor de 4 años en supermercado de La Serena

Un niño chileno de 4 años resultó con diversas lesiones tras sufrir una presunta descarga eléctrica al interior de un supermercado en La Serena. El menor fue trasladado hasta el Hospital de Coquimbo, donde ingresó para recibir atención médica.

Por instrucción del fiscal de la Macrozona, personal de la Brigada de Homicidios de La Serena concurrió al recinto comercial, ubicado en la intersección de Gabriela Mistral con Cuatro Esquinas, para desarrollar las primeras diligencias investigativas.

El subprefecto Freddy Montoya, jefe de la brigada de Homicidios de L a Serena, señaló que detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional se encuentran realizando el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso con el fin de establecer la dinámica de los hechos y determinar cómo se habría producido la descarga eléctrica.

“Se están realizando todas las diligencias de rigor y peritajes a fin de establecer cómo ocurren los hechos”, precisó el prefecto Montoya, agregando que se coordinó además la participación de un perito electricista proveniente de Santiago para efectuar una pericia especializada.

Los antecedentes que se levanten en el lugar serán remitidos al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que provocaron las lesiones al menor.