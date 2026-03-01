SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Investigan presunta electrocución que afectó a menor de 4 años en supermercado de La Serena

    El niño fue trasladado al Hospital de Coquimbo, mientras peritos especializados investigan las circunstancias que habrían provocado la descarga eléctrica.

    Por 
    Catalina Aliste
    PDI La Serena

    Un niño chileno de 4 años resultó con diversas lesiones tras sufrir una presunta descarga eléctrica al interior de un supermercado en La Serena. El menor fue trasladado hasta el Hospital de Coquimbo, donde ingresó para recibir atención médica.

    Por instrucción del fiscal de la Macrozona, personal de la Brigada de Homicidios de La Serena concurrió al recinto comercial, ubicado en la intersección de Gabriela Mistral con Cuatro Esquinas, para desarrollar las primeras diligencias investigativas.

    El subprefecto Freddy Montoya, jefe de la brigada de Homicidios de L a Serena, señaló que detectives y peritos del Laboratorio de Criminalística Regional se encuentran realizando el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso con el fin de establecer la dinámica de los hechos y determinar cómo se habría producido la descarga eléctrica.

    Subprefecto Freddy Montoya jefe Brigada de Homicidios de La Serena

    “Se están realizando todas las diligencias de rigor y peritajes a fin de establecer cómo ocurren los hechos”, precisó el prefecto Montoya, agregando que se coordinó además la participación de un perito electricista proveniente de Santiago para efectuar una pericia especializada.

    Los antecedentes que se levanten en el lugar serán remitidos al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias que provocaron las lesiones al menor.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialLa SerenainvestigaciónPDIRegión de Coquimbo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. a Irán y las represalias de este último en Medio Oriente

    Carabineros fiscaliza 237 vehículos en Vitacura por carreras clandestinas: se cursaron 40 infracciones

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Hay una detenida: PDI incauta domicilio de banda delictual con armamento y equipamiento táctico en La Pintana

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Lo más leído

    1.
    Informan nuevo fallecimiento por explosión en Renca: cifra aumenta a 13 víctimas fatales

    Informan nuevo fallecimiento por explosión en Renca: cifra aumenta a 13 víctimas fatales

    2.
    Dos jóvenes quedan en riesgo vital tras violento ataque a disparos contra un vehículo en Maipú

    Dos jóvenes quedan en riesgo vital tras violento ataque a disparos contra un vehículo en Maipú

    3.
    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    Autoridades detallan plan para el “súper lunes” en la RM: refuerzo de buses y aumento de frecuencia en el metro

    4.
    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    Detienen a hombre de 73 años por femicidio íntimo frustrado en Hualpén

    5.
    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Los secretos tras la ROG Flow Z13 que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    Fuertes lluvias y viento marcan alerta en Los Lagos: advierten tormentas eléctricas y nubes convectivas

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Universidad de Chile por el nuevo Superclásico

    Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. y posteriores represalias de Irán en Medio Oriente
    Chile

    Boric califica de “inaceptables” ataques de EE.UU. y posteriores represalias de Irán en Medio Oriente

    Carabineros fiscaliza 237 vehículos en Vitacura por carreras clandestinas: se cursaron 40 infracciones

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei
    Negocios

    La OPEP+ anuncia un aumento en la producción petrolera en 206 mil barriles diarios tras la muerte de Jamenei

    Mercado Libre sumó 978 trabajadores a su dotación en Chile en 2025

    La mención a José Antonio Kast en los menores resultados de Western Union

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad
    Tendencias

    Soy ortopedista y estas son las 4 formas con las que puedes mantener tus articulaciones sanas, pese a tu edad

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    El hombre de 82 años que tiene la edad biológica de 20: qué hizo para tener un envejecimiento saludable

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev
    El Deportivo

    El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán pone en aprietos a Daniil Medvedev

    En medio del Ramadán: hinchas de Leeds abuchean a jugadores musulmanes del Manchester City e indignan a la Premier League

    El día en que Alexis Sánchez le dio un portazo a Manuel Pellegrini en su deseo de ficharlo en el Betis

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN
    Tecnología

    iPhone y iPad son aprobados para manejar información clasificada, según la OTAN

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Estos son los requisitos mínimos para jugar Death Stranding 2 en PC

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Rafael Araneda: “Intento cada día de Festival de Viña dar la mejor versión de mí, pero yo no puedo cambiar”

    Jaime Bayly: “Trump está en plena luna de miel con Delcy, y esa no es una buena señal para Venezuela”

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”
    Mundo

    Putin resalta figura de Jamenei y califica su muerte de “cínica violación de todas las normas”

    Al menos nueve fallecidos tras ataques iraníes en localidad de Israel

    El Papa expresa “profunda preocupación” por conflicto en Irán y llama a frenar la espiral de violencia

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”
    Paula

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras

    Un libro para plant lovers