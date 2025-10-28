Jaime Molina, docente de matemáticas de Mulchén, recibe el premio Profesor Bicentenario 2025

Jaime Molina de Mulchén es reconocido como el mejor docente de los Liceos de Excelencia de Chile: Profesor Bicentenario 2025

Jaime Molina, docente de Matemáticas del Liceo Bicentenario Nuevo Mundo de Mulchén, ha sido reconocido por su destacanda su labor, innovación y compromiso con la enseñanza como el mejor docente de los liceos de excelencia de Chile, Profesor Bicentenario 2025.

El docente recibió el reconocimiento en una emotiva ceremonia realizada en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo (UDD) y organizado por la Fundación Piñera Morel y la Fundación Futuro, en alianza con la casa de estudios.

El profesor Bicentenario 2025, Jaime Molina, destacó emocionado lo que significa ganar este premio, indicando que “fue una tremenda experiencia”.

“Estas instancias son buenas para que se reconozca la labor de los docentes, hay muchos docentes que hacen trabajo que nadie sabe y para mí es un orgullo ”, , señaló. “Ahora me llevo la inspiración para seguir trabajando y que esto se difunda para que otros profesores se animen a postular a estos premios”.

Jaime Molina, desde la región del Biobío y ante los bajos resultados en la PAES, diseñó un Campeonato de Matemáticas, como una estrategia que transformó la preparación PAES en una experiencia motivadora y colaborativa. A través de competencias internas y entre colegios, los estudiantes desarrollaron pensamiento lógico, rapidez y trabajo en equipo. Gracias a esto, aumentó la motivación, la participación y los puntajes, alcanzando resultados cercanos a los 900 puntos, consolidando esta práctica como un modelo exitoso y replicable desde Mulchén.

La ceremonia contó con un saludo especial del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien envió un mensaje de reconocimiento a los finalistas, destacando su aporte al fortalecimiento de la educación pública y los Liceos Bicentenario de Chile.

Asimismo, Magdalena Piñera Echenique, directora de la Fundación Piñera Morel, destacó que esta “es una buena noticia para Chile”.

“Desde cinco comunas distintas del país, hay profesores que serán merecidamente reconocidos esta tarde. Porque nos demuestran que sí es posible hacer las cosas bien; que en las salas de clases, sin excusas y con mucho compromiso, se puede mejorar la educación y cambiarles la vida a los estudiantes”, sostuvo.

El evento también reunió a los cinco finalistas del certamen, seleccionados entre cientos de postulaciones de todo Chile, quienes viajaron desde distintas regiones para ser homenajeados por su destacada labor en las aulas.

Los otros 4 finalistas fueron:

María Elisa Aguilera Valenzuela, Liceo Bicentenario Indómito de Purén (Región de La Araucanía).

Angélica Zurita Cisternas, Liceo Bicentenario Simón Bolívar (Las Condes, Región Metropolitana).

Jessica Galarce Maturana, Liceo Bicentenario Técnico Felisa Clara Tolup Zeiman (San Fernando, Región de O’Higgins).

Loreto Aros Vera, Liceo Bicentenario Benjamín Muñoz Gamero (Puerto Octay, Región de Los Lagos).

En la forografía las finalistas junto al ganador del premio Profesor Bicentenario 2025B, Jaime Molina.

Qué es el Premio Profesor Bicentenario

El Premio Profesor Bicentenario busca rendir homenaje al espíritu que dio origen a los Liceos Bicentenario, creados bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera , y reconoce el trabajo de los más de 21 mil docentes que hoy forman parte de esta red de 400 establecimientos a lo largo del país.

Los cinco finalistas del certamen recibieron un aporte de $1.000.000 para impulsar proyectos educativos en sus establecimientos, gracias al apoyo de la Fundación Piñera Morel.

El ganador, además, obtuvo una beca para cursar un diplomado en la Universidad del Desarrollo y una estadía vacacional en la Región de Los Ríos, como reconocimiento a su vocación, innovación y contribución a la mejora educativa en Chile.