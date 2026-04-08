Jara fustiga primeros días de Kast en La Moneda: “Se ha empezado a dar cuenta de que muchas de las promesas que hizo en campaña eran incumplibles”

Una ácida crítica al inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast realizó este martes la excandidata presidencial Jeannette Jara (PC), en el marco del foro “Por el derecho a la ciudad”, organizado por el Centro de Estudios de Políticas Públicas Territorio y Comunidad, en la sede de la CUT.

En la instancia, en que también participaron el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca; el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos y la vocera del Movimiento Pobladores en Lucha, Natalia Garrido, la exministra centró sus cuestionamientos en el enfoque del gobierno en materias clave como vivienda, economía y gestión política, acusando falta de sintonía con la ciudadanía.

“Creo que el gobierno del Presidente Kast ha tenido una instalación muy ripiosa, que efectivamente se ha empezado a dar cuenta de que muchas de las promesas que hizo en campaña eran incumplibles ”, afirmó Jara.

Según sostuvo, más que avanzar en soluciones concretas, el oficialismo ha priorizado responsabilizar a la administración anterior.

“ Su esmero, más que en avanzar en los compromisos que hizo con la ciudadanía, ha estado en encontrar ciertos hechos noticiosos para efecto de que cualquier cosa que ocurre sea responsabilidad del gobierno anterior ”, enfatizó.

En torno a ello, reprochó que “eso no sirve para gobernar un país. Ellos pueden haber considerado desde la campaña que les podía servir para ganar una elección, pero para ser gobierno hay que saber enfrentar los problemas”.

Críticas al enfoque en vivienda y rol del sector privado

En materia habitacional, uno de los ejes del foro, Jara advirtió que las medidas anunciadas por el gobierno -particularmente aquellas orientadas a agilizar permisos y fomentar la participación privada- deben considerar la realidad social del país.

“Es importante que las autoridades conozcan cómo vive la gente en el día a día, los espacios de hacinamiento, la precariedad de la vivienda y la falta de servicios”, señaló, subrayando la necesidad de evitar políticas que, a su juicio, beneficien a ciertos sectores económicos en desmedro de la población más vulnerable.

En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo pueda estar priorizando intereses empresariales, y esbozó que espera que “el foco lo tengan puesto en la gente y no en una minoría económica que es lo que han hecho con las medidas que han tomado hasta ahora, donde por un lado le suben el combustible y adicionalmente el precio de los alimentos a todos los chilenos y chilenas, pero están preocupados de bajarle los impuestos a las empresas más ricas”.

La otrora Secretaria de Estado apuntó también contra el manejo económico del gobierno, especialmente en relación con el alza del costo de la vida. En ese tenor, criticó decisiones como la no utilización de mecanismos de estabilización de precios de combustibles.

“El Presidente renunció a esa opción y decidió trasladarle el costo a la gente”, afirmó, en alusión al sistema MEPCO, agregando que las medidas adoptadas han significado un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos.

Críticas a la gestión urbana

Jara también tuvo palabras para el manejo del urbanismo por parte del gobierno, apuntando sus dardos directamente a la conducción ministerial en esa área, contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. A su juicio, ha existido una desconexión con la ciudadanía y un enfoque más comunicacional que sustantivo.

“Más que grandes medidas en materia de urbanismo, lo que hemos visto del ministro Poduje, con una, a mi entender, falta de sintonía concreta con la ciudadanía”, esgrimió, criticando además las recientes polémicas protagonizadas por el jefe del Minvu.

Ministro Iván Poduje en Coronel.

“Lo que busca, a mi entender, es como provocar ciertos hitos comunicacionales, pero medidas probablemente tal, el gobierno no lo ha hecho ”, complementó.

En términos generales, acusó al Ejecutivo de haber frenado iniciativas del gobierno anterior, enfatizando que “lo que ha hecho es retirar todo lo que había, parar y trancar la pelota de lo que estaba avanzando (...) Yo creo que es hora, ahora que van a cumplir un mes, que se dediquen a gobernar . No a trancar la pelota de lo que ya venía en curso. Si esperaban que esto fuera distinto es porque realmente no conocían el Estado”.

Liderazgo opositor

Consultada sobre el liderazgo en la oposición, Jara evitó posicionarse personalmente como figura principal, aunque destacó la existencia de múltiples liderazgos en el sector.

“Los liderazgos se construyen con el trabajo diario más que andarse declarando líder o lideresa”, indicó, enfatizando que el desafío es articular una oposición responsable que no solo critique, sino que también proponga alternativas.

Asimismo, recalcó que la centroizquierda mantiene “buena salud” política, pero que debe actuar con unidad y seriedad frente al nuevo escenario.

“Lo importante es que todos esos liderazgos estén en función de un trabajo colectivo, un trabajo que se haga en unidad y con la seriedad que se requiere, porque cuando se eligió el gobierno también se eligió la oposición y en eso tenemos una responsabilidad”, sentenció.