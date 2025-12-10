Jara afirma que el diputado Ojeda “está preso”: falso ❌

El debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) tuvo un bloque dedicado a la corrupción. Fue en este espacio cuando los candidatos, al igual que en el resto de los bloques temáticos, se dijeron comentarios cruzados.

En ese contexto, la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) le dijo al candidato de la oposición José Antonio Kast (Republicanos) que “tu diputado Ojeda está preso”. La candidata se refería al diputado independiente electo en cupo del Partido Republicano, Mauricio Ojeda, quien se encuentra imputado en el marco del Caso Manicure en la Región de La Araucanía.

El diputado, que integraba la bancada de los republicanos, cuando explotó el caso renunció a dicha instancia en la Cámara.

La afirmación de la carta presidencial oficialista, sin embargo, es falsa dado que el parlamentario se encuentra con arresto domiciliario según pudo comprobar el equipo de Fact Checking de La Tercera.

Ojeda salió del Anexo Cárcel Capitán Yáber el pasado martes 2 de diciembre, luego de que el Juzgado de Garantía de Temuco reemplazara la prisión preventiva bajo la que estaba sujeto por la medida cautelar de arresto domiciliario. El aún diputado ha cambiado entre esas medidas cautelares cinco veces.

Este martes la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la nueva medida cautelar, resolución que fue celebrada incluso por Ojeda a través de sus redes sociales. “Puedo asegurarles que no saben lo que se siente mirar al cielo, gritar y que la lagrimas broten solas de pura alegría porque no lograron meterme por sexta vez a la cárcel”, sostuvo el parlamentario.