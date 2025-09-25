SUSCRÍBETE
Nacional

José Tomás Santa María liderará la Asociación Nacional de la Prensa en el periodo 2025-2027

“Chile tiene buen periodismo, pero debemos ser capaces de transmitir a la sociedad la relevancia que tiene para todos que el país cuente con un sistema robusto de medios", afirmó el profesional, con casi dos décadas de trayectoria en diarios.

José NavarretePor 
José Navarrete

El periodista José Tomás Santa María, director de Diario Financiero, asumirá la presidencia de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) para el periodo 2025-2027.

Santa María, elegido en el marco de la Junta Anual 2025 de la ANP, reemplazará a Eduardo Sepúlveda, director del medio digital El Líbero, que se mantendrá como director de la organización.

Con una trayectoria de 19 años en la prensa escrita, José Tomás Santa María inició su carrera en La Segunda en 2006. Posteriormente fue editor en Pulso-La Tercera, luego se desempeñó como editor de Economía y Negocios de El Mercurio y, desde hace dos años, está a la cabeza de Diario Financiero.

Durante la Junta Anual de la ANP, el presidente saliente, Eduardo Sepúlveda, destacó como un gran honor presidir la entidad durante estos dos años.

“Me voy confiado en que la prensa chilena seguirá cumpliendo con el enorme bien público que le entrega al país. Por eso debemos cuidarla y defenderla”, señaló, agradeciendo la colaboración que tuvo de los directores de la ANP estos años.

“Chile tiene buen periodismo”

Por su parte, José Tomás Santa María, el hombre que debe liderar la organización que agrupa a empresas editoras de diarios, revistas y medios digitales chilenos, relevó el rol de los medios de comunicación y su estrecho vínculo con la democracia.

“Chile tiene buen periodismo, pero debemos ser capaces de transmitir a la sociedad la relevancia que tiene para todos que el país cuente con un sistema robusto de medios. Da la impresión de que muchos dan por sentada la existencia de la prensa y que nunca se han puesto en el caso de qué sería de Chile, que sería del debate público, si no existieran los medios que forman parte de esta asociación”, afirmó.

Santa María planteó que la prensa en Chile enfrenta diversos desafíos y adelantó que la asociación va a tener la oportunidad de abordarlos en profundidad durante el Encuentro de Diarios Regionales (EDR), que se realizará entre el 1 y 4 de octubre en la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

