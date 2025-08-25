SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Jouannet criticó rol de las FF.AA. tras asesinato de guardia en La Araucanía: “Soy respetuoso, pero a los militares hay que exigirles también”

El diputado por La Araucanía y presidente de Amarillos cuestionó tanto al gobierno como la reacción de las Fuerzas Armadas frente al ataque armado ocurrido en Victoria, que dejó un trabajador forestal muerto y otro herido de gravedad.

Por 
Roberto Martínez
El diputado Andres Jouannet RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Tras el asesinato de un guardia forestal en la Macrozona Sur, el diputado por la Araucanía, Andrés Jouannet (Amarillos) criticó que el hecho refleja la normalización de la violencia en Chile y emplazó directamente tanto al Ejecutivo como a las Fuerzas Armadas.

“El gobierno es responsable, sin lugar a dudas. (…) Pero yo también, con esa misma claridad, quiero decir que el Ejército, perdónenme la expresión, no está pintado”, señaló en conversación con Radio Infinita.

Los dichos del parlamentario se producen luego de que la madrugada del domingo un grupo de al menos cuatro sujetos armados emboscara a dos trabajadores de una empresa contratista de CMPC en la intersección de las rutas CH-181 y R-283, en la comuna de Victoria.

Las víctimas, identificadas como Manuel León (60) y César Osorio (50), fueron atacadas mientras se trasladaban en una camioneta de seguridad. León falleció instantáneamente tras recibir un disparo, mientras que Osorio, quien saltó al pick-up del vehículo al escuchar los tiros, recibió tres impactos y permanece internado en estado grave.

Al respecto, el presidente de Amarillos agregó que “yo soy respetuoso de los militares, yo respaldo a los militares, pero a los militares hay que exigirles también. (…) Tienen que actuar, para eso están acá, y para que en definitiva no ocurra lo que ocurrió antenoche, donde asesinaron a una persona”.

El parlamentario denunció además la existencia de grupos radicales activos en la zona. “Ahí hay grupos terroristas que operan, hay diez orgánicas terroristas, los más importantes son Weichan Auka Mapu, la Resistencia Mapuche Lafkenche, la Coordinadora Arauco Malleco y la Resistencia Mapuche Malleco que opera fundamentalmente en Temucuicui”, detalló.

En esa línea, emplazó a las autoridades a aclarar cuál fue la capacidad de respuesta tras el ataque: “Yo quiero saber cuál fue la capacidad de reacción. ¿Cuánto tiempo demoraron en llegar? Esas son preguntas que hoy día no se han respondido”.

Reacción del gobierno

Tras encabezar un comité de Seguridad Pública en Lo Prado, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó lo ocurrido y anunció que se reforzará el trabajo de Carabineros OS9 en la zona.

El secretario de Estado confirmó que el Ejecutivo presentará una querella por homicidio y asociación criminal.

“Tenemos antecedentes por ahora para querellarnos por asociación criminal con homicidio, querella que va a ser interpuesta en las próximas horas”, sostuvo.

Respecto a la aplicación de la Ley Antiterrorista, Cordero explicó que no se invocó en esta etapa “por una razón técnica”, aunque dejó abierta la posibilidad de recalificar los hechos.

“Nosotros podemos recalificar con posterioridad, utilizando la ley antiterrorista de conformidad a los antecedentes que estamos teniendo”, afirmó.

Más sobre:Macrozona SurAndrés JouannetFuerzas ArmadasLa AraucaníaVictoriaGuardias forestalesCMPCNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Enaex aumenta ganancias en 16% en primer semestre por salto en ventas en Latinoamérica

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Tras agresión a estudiante: Municipalidad de Santiago confirma la suspensión de la directora del Instituto Nacional

Sin novedades: Armada continúa con búsqueda de tres tripulantes que naufragaron en las costas de Magallanes

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

Suprema reduce en dos meses suspensión de ministro Antonio Ulloa y le abre cuaderno de remoción

Lo más leído

1.
Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

Crece tensión en Venezuela: Machado advierte a Maduro que Trump “no está jugando” tras despliegue militar

2.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

3.
Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

4.
Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

Lautaro Carmona critica gestión de Mario Marcel en Hacienda y exige al gobierno que se transparenten motivos de su salida

5.
Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Venezuela anuncia la destrucción de campamentos de grupos armados colombianos en su territorio

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Las 8 mejores películas en lo que va del año, según la BBC

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Nuevas visas laborales para trabajar en Chile superan las 100 mil a junio

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Servicios

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Llaman a postular a la Pensión Garantizada Universal: así se solicita el beneficio

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Comenzó el Travel Sale: revisa los descuentos en viajes de hasta 70%

Jouannet criticó rol de las FF.AA. tras asesinato de guardia en La Araucanía: “Soy respetuoso, pero a los militares hay que exigirles también”
Chile

Jouannet criticó rol de las FF.AA. tras asesinato de guardia en La Araucanía: “Soy respetuoso, pero a los militares hay que exigirles también”

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Tras agresión a estudiante: Municipalidad de Santiago confirma la suspensión de la directora del Instituto Nacional

Enaex aumenta ganancias en 16% en primer semestre por salto en ventas en Latinoamérica
Negocios

Enaex aumenta ganancias en 16% en primer semestre por salto en ventas en Latinoamérica

Caso Factop - Audio: CMF aplica millonarias multas a Larraín Vial, STF Capital, exgerentes y exdirectores

Andrea Repetto dice que Chile no está en crisis y critica a David Bravo por cálculo sobre informalidad laboral

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes
Tendencias

Cortes de pelo prohibidos y consecuencias por no cumplir: el reglamento de Bukele que enseña modales a los estudiantes

5 fraudes digitales comunes que usualmente van dirigidos a adultos mayores y cómo evitarlos, según Kaspersky

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo
El Deportivo

El importante evento de prueba que tendrá el Velódromo de Peñalolén de cara al Mundial de Ciclismo

Más oros, más medallas y más inversión: el Team Chile celebra su mejor actuación en los Panamericanos Junior

La U no abandona a sus hinchas hospitalizados en Argentina: el presidente y el abogado de Azul Azul viajan con camiseta autografiada

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día
Finde

Kamasi Washington y Snarky Puppy encabezarán el Tiny Fest 2025: estos son los artistas que se presentarán cada día

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”
Cultura y entretención

Haz que Regrese, una de las mejores cintas de terror de 2025: “Siempre hay que inspirarse en lo personal”

La destacada actriz mexicana Ángeles Cruz llega al festival nacional Ojo de Pescado

Quién era Verónica Echegui, la estrella del cine español que falleció a los 42 años

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia
Mundo

Venezuela anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

Trump cree que la guerra de Gaza terminará “en dos o tres semanas”

El malestar por el despliegue de la Guardia Nacional: las nuevas ciudades en la mira de Trump

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo