Joven embarazada permanece en riesgo vital tras ataque armado en La Florida: investigan posible venganza familiar

Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago.

Una mujer de 19 años y con cuatro meses de embarazo se encuentra en riesgo vital luego de recibir un impacto de bala en la cabeza durante la madrugada de este domingo, en un ataque armado ocurrido en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

De acuerdo con información policial, el incidente se registró cerca de las 4.00 de la mañana, cuando una mujer llegó hasta una vivienda ubicada en el sector sur de la comuna y efectuó múltiples disparos contra el inmueble.

“El día de hoy, a las 4.30 horas aproximadamente, ingresa al Hospital Sótero del Río una mujer adulta, con cuatro meses de gestación, con un impacto balístico en su cabeza, de carácter grave”, informó el teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera.

Según explicó el uniformado, “presuntamente la prima de la pareja de la víctima llega y efectúa disparos al inmueble; uno de ellos impacta en la víctima”.

“Solamente llegó esta persona y efectuó de inmediato los disparos al domicilio, esto a raíz de unos problemas que mantiene tanto el denunciado con su prima, rencillas anteriores, pero temas familiares ”.

En ese sentido, Bustos detalló que “el objetivo era la pareja de la actual víctima”, quien sí mantiene antecedentes policiales, a diferencia de la mujer herida.

En el sitio del suceso, Carabineros constató aproximadamente nueve impactos balísticos, además de gran cantidad de vainas, elementos que están siendo periciados por personal especializado para determinar la cantidad de armas utilizadas y la trayectoria de los disparos.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Sótero del Río por una ambulancia municipal, donde permanece internada en estado crítico.