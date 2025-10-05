Mujer muere atropellada en Autopista Costanera Norte tras cruzar baranda

Este domingo en la madrugada una mujer falleció a la altura del kilómetro 23, en dirección al oriente cerca del límite entre Renca y Quilicura, en la región Metropolitana.

Se trata de una mujer de alrededor 30 y 40 años que, de acuerdo a información preliminar, cruzó por un paso no habilitado.

El teniente Alejandro Lizama, de la prefectura de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), informó que “a raíz de un accidente de tránsito del tipo atropello ocurrido en Costanera Norte aproximadamente en el kilómetro 23 en dirección al oriente, el Ministerio Público solicitó la concurrencia de este equipo SIAT con la finalidad de poder esclarecer los hechos".

“Esta había sido atropellada por un vehículo que conducía una persona de sexo masculino (...) se están realizando todas las diligencias propias como especialidad para poder identificar y esclarecer los hechos de la forma más técnica posible. Estamos hablando de un peritaje técnico mecánico, se están realizando un set fotográfico y también un levantamiento planimétrico con la finalidad de poder obtener la mayor cantidad de antecedentes posibles”, sumó.

Sobre el cruce de forma inhabilitada de la autopista y la posibilidad de que la mujer se encontrara en situación de calle, el teniente explicó que “tenemos harto flujo tanto vehicular como de personas que circulan por los costados de la vía. No podemos esclarecer si esta persona efectivamente se encontraba en situación de calle, pero lo que sí sabemos es que hay varios lugares o zonas que no están habilitadas donde estas personas dormirían en el sector”.

Lizama comentó que el “conductor, a raíz del accidente de tránsito, se detiene inmediatamente según su declaración e intenta prestar ayuda. A raíz de lo mismo, llegó también personal de emergencia de la ruta, quienes circulaban en sentido contrario a la circulación de los vehículos. Así que fue oportuno, fue lo más rápido posible, pero a raíz de las lesiones que mantenía esta persona falleció instantáneamente".

Respecto a los test de alcohol, el teniente sumó que “luego de una toma de declaración y de diferentes antecedentes que nosotros vamos reuniendo, también se le realizó inmediatamente una prueba y una prueba de narcotráfico para verificar si él se encuentra en normal estado de temperatura alcohólica o bajo los efectos de alguna droga. Pero la primera impresión es que él venía saliendo de su trabajo”.