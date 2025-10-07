SUSCRÍBETE
Nacional

Caso Monsalve: juzgado amplía plazo de investigación tras nuevas diligencias solicitadas por la defensa

La representante de la víctima manifestó sus aprensiones por la extensión de las diligencias: "Una justicia tan lenta, evidentemente, tiende a perjudicar a todos los interesados de este caso".

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
MARIO TELLEZ

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago amplió en 30 días el plazo de investigación del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien está formalizado por los presuntos delitos de abuso sexual y violación que habrían sido cometidos en contra de una subalterna.

La solicitud la realizó la defensa de la exautoridad de gobierno luego de que ésta solicitara la realización de una serie de diligencias vinculadas a las declaraciones de testigos. Si bien la parte defensora pidió extender el plazo por 60 días, el juzgado solo accedió a aumentar en 30 días tras el planteamiento que hizo el Ministerio Público.

Tras la audiencia, el fiscal Xavier Armendáriz detalló que las diligencias corresponden a la citación de testigos por encargo de la defensa del exsubsecretario. “El interés del Ministerio Público era cerrar esta investigación, acusar y ya dirigirnos al juicio oral, pero entendemos el derecho a defensa”, sostuvo el persecutor.

En tanto, el defensor público de Monsalve, el abogado Víctor Providel, destacó la decisión del juzgado porque “se reconoce que hay diligencias que se encuentran pendientes”.

En ese sentido, agregó: “Nosotros nos quedamos con esa noticia positiva, que se amplió el plazo para diligencias decretadas por la defensa. El plazo legal de investigación son dos años. Veremos al término de los 30 días si las diligencias se encuentran decretadas, se encuentran ya ejecutadas, o si se va a requerir, ya sea por parte del Ministerio Público o por parte de la defensa, un nuevo plazo”.

La abogada querellante, María Elena Santibáñez, expresó sus aprensiones por la extensión de la diligencias: “Espero que esta sea la última ampliación de plazo y que en definitiva se pueda cerrar la investigación lo más pronto posible porque una justicia tan lenta, evidentemente, tiende a perjudicar a todos los interesados de este caso, en particular a quien estoy representando (la denunciante)”.

Más sobre:Manuel Monsalve

Viuda del "Rey de Meiggs" apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: "Yo siento que él oculta información"

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Nuevas patentes para los vehículos: histórico cambio diferenciará autos híbridos y eléctricos de los tradicionales

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

