Fiscalía pide aumentar plazo de investigación del caso Monsalve por diligencias solicitadas por la defensa

La investigación del caso Monsalve iba a llegar a su fin esta semana, sin embargo la Fiscalía comunicó que solicitará aumentar el plazo de la indagatoria.

Así lo confirmó el fiscal regional Centro Norte Xavier Armendáriz. “Ayer se ingresó un escrito al tribunal solicitándose citar a una audiencia para discutir aumento de plazo en razón de diligencias solicitadas por la defensa”, afirmó el persecutor que está a cargo de la indagatoria junto al fiscal Francisco Jacir.

El anuncio de Armendáriz ocurre días después de que el exsubsecretario Manuel Monsalve -en entrevista con La Tercera- criticara al Ministerio Público por, según comentó, no cumplir con el principio de objetividad.

“Mi defensa ha pedido diligencias y se nos han negado. El derecho a la defensa tiene un principio básico que es que se pueda acceder a la verdad y se le permita a la defensa, no de acuerdo a lo que piensa la Fiscalía, sino de acuerdo a su teoría, que pueda llevar adelante esas diligencias, y por lo tanto, generar pruebas para ejercer el derecho de defensa”, aseguró la exautoridad de gobierno.

El exhombre fuerte de La Moneda, a su vez, agregó que " no se ha respetado con rigurosidad el principio de objetividad . O sea, es válido que la Fiscalía investigue todo aquello que permita culparme, pero legalmente es obligatorio que investigue todo aquello que permita exculparme y probar mi inocencia".

La última vez que se amplió el plazo de la investigación ocurrió el 18 de julio cuando el tribunal concedió 60 días más, los cuales terminaban esta semana.

Armendáriz también fue consultado por las críticas hechas por Monsalve, pero tal como ha sido su estilo, no quiso entrar en polémicas a través de los medios de comunicación. “Las tesis de la Fiscalía son presentadas en tribunales y respecto a los comentarios que se hagan evidentemente que corresponden a una libertad de expresión con la cual no podemos sino estar de acuerdo”, aseguró el jefe de la jurisdicción Metropolitana Centro Norte.